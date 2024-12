Advent v Varaždinu – lanski hit, letos še bolj čaroben

Advent v Varaždinu, ki so ga lani razglasili za najlepšega na Hrvaškem, je idealna izbira. Morda Varaždin ni največje mesto ali prestolnica, a v času adventa se njegovo zgodovinsko jedro spremeni v najbolj čaroben kotiček Hrvaške.

Čarobno dvigalo – potovanje skozi oblake do Božička

Letos se podajte na nepozabno virtualno potovanje, ki vas popelje naravnost do Božičkove hiše. Vstopite v magično dvigalo v Čarobnem mestu Božička, povzpnite se visoko nad oblake in odkrijte topel ter razkošen Božičkov dom. Ko se dvigalo odpre, vas pred prasketajočim kaminom pričaka najbolj izviren Božiček, kar ste ga kdaj srečali – z nasmehom na obrazu in odprtimi rokami, pripravljen, da z vami deli čarobnost praznikov.

Ko mu zašepetate svojo željo, prisluhnite zgodbi Babice Mraz, katere hiša skriva pravo malo razstavo starih igrač. Razstava je kot časovni stroj, ki razkriva, kako so se otroci skozi generacije igrali in kaj je nekoč veljalo za največji zaklad pod božičnim drevescem. Od preprostih figuric in doma izdelanih igrač do industrijsko izdelanih primerkov iz različnih držav sveta – vsaka igrača pripoveduje zgodbo o otroštvu naših babic in dedkov. Pri starejših obudi nostalgične spomine, medtem ko otrokom omogoča raziskovanje, kaj je predhodilo modernim igračam in digitalnim napravam.

Obiščite Delavnico-ustvarjalnico, kjer potekajo različne kreativne dejavnosti, kot so peka piškotov, oblikovanje gline, LEGO božična pustolovščina in priljubljene delavnice "baking & wine" za odrasle. Posladkajte se s toplo čokolado ali okusnimi vaflji v Sladki hiški, ne izpustite pa niti Grincheve jame.