Advent v Varaždinu – Mesto, kjer zgodbe postanejo resničnost

Konec leta je čas veselja, zabave, druženja z družino in prijatelji; čas uživanja v mamljivih okusih, čas (ponovnega) zaljubljanja, čas topline v srcu za pozitiven vstop v novo leto. Odlično priložnost za izpolnitev vseh teh želja ponuja dišeč, topel in zabaven advent v Varaždinu, eden najbolj očarljivih in romantičnih zimskih festivalov na Hrvaškem. Na kar sedmih lokacijah v čudovitem in pravljično okrašenem mestnem središču se bo Advent v Varaždinu začel 1. decembra in trajal do 7. januarja, prinaša pa več kot 110 programov vseh vrst, barv in oblik, zasnovanih in ustvarjenih za vse okuse, starosti in praznične želje. Lanski Advent v Varaždinu je bil pravi zimski hit, tukaj pa je nekaj sladkih skrivnosti, zaradi katerih bo letošnji Advent v Varaždinu osvojil vaša srca.

Odkrijte skrivnosti Čarobnega mesta na severu Hrvaške

Najmlajši obiskovalci, pa tudi vsi, ki se želite za trenutek vrniti v otroštvo, boste lahko uživali v prazničnih čarih Čarobnega mesta dedka Mraza. V najbolj čarobnem kraju na Hrvaškem bo dedek Mraz pričakal obiskovalce z nasmehom na obrazu in jim pripovedoval najljubše zgodbe, babica Mraz bo pripravila številne delavnice s slastnimi kolači in piškoti, škrati pa bodo pakirali darila z ljubeznijo in pozornostjo. Svoje mesto v mestu dedka Mraza bo imel tudi Grinch, a tudi on bo veselo in praznično razpoložen.