Advent v Varaždinu - sladka in topla zimska skrivnost

Konec leta je čas veselja, zabave, druženja z družino in prijatelji. Odlično priložnost za izpolnitev vseh teh želja ponuja dišeč, topel in zabaven Advent v Varaždinu, eden najbolj očarljivih in romantičnih zimskih festivalov na Hrvaškem. Na kar osmih lokacijah v čudovitem in pravljično okrašenem mestnem jedru, Advent v Varaždinu, ki traja do 6. januarja, prinaša kar 110 programov vseh vrst, barv in oblik, zasnovanih in ustvarjenih za vse okuse, starosti in praznične želje. Lanski Advent v Varaždinu je bil na Hrvaškem pravi zimski hit, tukaj pa je le nekaj sladkih skrivnosti, zaradi katerih bo tudi letošnji Advent v Varaždinu ponovno stopil v vaša srca.

icon-expand Slani in topli okusi zime na Adventu v Varaždinu FOTO: Arhiv ponudnika

Potegnite Božička za brado! Samo poglejte ga – to je on, s svojo glavo, brado, glasom in telesom, ki vas kliče, ne glede na to, kako majhni (ali ne) ste, da se mu pridružite v njegovi hiši, polni čarobnosti, topline, ljubezni, zabave, zgodb, sladkarij, smeha in druženja. Dedku, ki bo v Varaždin prispel 7. decembra, pri vsem skupaj pomagajo prikupni pomočniki, da nihče, ki pokuka skozi vhodna vrata njegovega doma, ne bo ostal brez nasmeha. Adrenalin proti zimi Zime brez užitkov na ledu si ni mogoče zamisliti, zato bo varaždinski Kapucinski trg ponovno postal prava Ledena čarovnija, ampak polna topline, zabave in - adrenalina. Če vas ples na razkošnem drsališču ali bliskovit spust po mogočnem ledenem toboganu ne bosta dovolj ogrela, je tu še raznolika kulinarična ponudba s sladkimi, slanimi in toplimi okusi zime.

icon-expand Čarobno vzdušje zgodovinskega, okrašenega mesta FOTO: Arhiv ponudnika

Zaljubite se v Varaždin(u) Bolj romantičnega kraja od čudovito okrašenih adventnih ulic Varaždina je težko najti, skoraj vsaka od njih pa prinaša novo vznemirjenje in priložnost za zabavo in uživanje v paru ali družbi. Ob vikendih zapojte in zaplešite na na enem od varaždinskih party trgov, uživajte v različnih okusih zime, družite se in ljubite obdani s tisočerimi lučkami ter ovekovečite in z vsemi delite tiste vesele trenutke pred kuliso prazničnega Varaždina. Pravljični vrtiljak, na katerem Advent traja večno Ob vsej veseli dekoraciji, finih prigrizkih in zabavi bo posebna atrakcija za otroke čudoviti retro vrtiljak na glavnem varaždinskem trgu. Otroci in njihovi starši se bodo lahko sprostili in nostalgično, navdihnjeni s čarobnim Varaždinom, v svoji domišljiji odpotovali nekam, kjer Advent in vsa njegova čarobnost traja večno.

icon-expand Pravljični vrtiljak, na katerem Advent traja večno. FOTO: Arhiv ponudnika

Privoščite si Advent v Varaždinu Mestno jedro bo zasijalo tudi v razkošni in pisani praznični nakupovalni ponudbi, polni majhnih in velikih daril ter spominkov, s katerimi boste razveselili sebe ali svoje najdražje, vse pa bo osvetljeval edinstven in največji adventni koledar na oknih elegantne županijske palače. Varaždinske ulice in trgi so lepi in romantično skrivnostni v vsakem letnem času, svetlo okrašen advent pa poskrbi, da se tej lepoti ne morete upreti. Čarobno vzdušje zgodovinskega, okrašenega Varaždina, neprekinjen niz dogodkov ter toplina in vonji tega posebnega dela leta bodo (spet) prebudili ljubezen v vaših srcih.

icon-expand Zapojte in zaplešite na na enem od varaždinskih party trgov. FOTO: Arhiv ponudnika

To zimo si privoščite topel Advent v Varaždinu! Naročnik oglasa je TZ grada Varaždina.

