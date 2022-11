Adventne dekoracije, ki so vedno v trendu in prijazne do narave

Nekaj idej za izdelavo adventnih venčkov in dekoracij iz naravnih materialov:

Dekoracije iz storžev

Ni več prazničnih dekoracij brez storžev, je tako? Tako so simpatični, da jih lahko uporabimo na 101 način. Lahko jih sestavimo v krog in iz njih izdelamo venček. Če jih obesimo na vrvice, imamo super okas za na jelko ali za dekorativno vejo. Lahko jih preprosto umestimo kjerkoli v prostoru - storži zares pašejo povsod.

V razmislek: Če želite biti zares prijazni do narave, storžev ne barvajte z barvami ali spreji. Lepi so tudi naravni. Če pa bi jim radi dodali kakšen dekorativen element - naj bo ta odstanljiv ali prijazen do narave.

Mah

Mah običajno potrebujemo pri izdelavi jaslic. A vendar ga lahko uporabimo tudi kot dekoracijo prostora. Preprosto je iz njega izdelati tudi adventni venček, takšen za na mizo ali za na vrata.

Lubje

Lubje je zares unikatna in simpatična dekoracija za adventne venčke ali drugo okrasitev, na katero se zares premalokrat spomnimo. Torej naslednjič, ko se podate v gozd na sprehod, si sposodite kakšen kos lubja, ga dobro osušite in ... ustvarjajte!