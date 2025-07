Aerodrom Portorož na vrhuncu poletne sezone obratuje le štiri ure na dan

Čeprav nima redne linije, gre skozi letališče Portorož 40.000 potnikov letno. Vrhunec je seveda poletje, ko pristane in vzleti največ letal, tudi do 300 ob koncu tedna.

Gostje so odlični potrošniki, a jih morajo v zadnjem času večkrat preusmeriti na druga letališča, ker delajo po skrajšanem urniku.

"Naš obratovalni čas bi moral biti od 8.30 do 20. ure, trenutni obratovalni čas pa je od 10. do 13. ure in od 15. do 16. ure," pove direktor Aerodroma Portorož Bernard Majhenič.

To se dogaja, ker kontrola zračnega prometa nima dovolj kadra, predvsem zaradi bolniških odsotnosti. Letališče tako namesto 11 ur in pol obratuje le štiri ure na dan.

"Kaj takega se v 45 letih na tem letališču še ni zgodilo," pravi vodja letalske šole Benjamin Ličer. Kot dodaja, zaradi tega izgubljajo vsi, tako letališče kot tudi ostali, ki so vezani nanj.

"Zgodilo se je večkrat v zadnjih letih, da smo zaradi kadrovskih težav skrajšali obratovalni čas, a še nikoli v takšnem obsegu kot letos," razlaga Majhenič.

Na kontroli zračnega prometa sicer pravijo, da iščejo rešitve, a veliko manevrskega prostora nimajo. "Prerazporejanje kontrolorjev zračnega prometa iz drugih letaliških kontrol zračnega prometa pa žal ni mogoče, ker je dovoljenje za delo letališkega kontrolorja zračnega prometa vezano na letališče."

Rešitev bi sicer bila, da bi letališče obratovalo tudi brez kontrolorjev, torej bi letala pristajala vizualno. Vodstvo letališča je za dovoljenje zaprosilo agencijo za civilno letalstvo. A kot so zapisali, ima postopek več faz. "Vsaka od teh faz zahteva usklajevanje med različnimi deležniki, kar po naravi stvari terja čas, še posebej, če dokumentacija s strani vlagatelja ni pravočasno ali ustrezno pripravljena," so dodali.

"Na žalost pa se ta birokracija v državi, ko pričakujemo, da se bo v sezoni prioritetno rešilo, se iz enega meseca prelevi v dva, zdaj teče že tretji, po zadnjih informacijah bomo do oktobra to dovoljenje pridobili. To je pa žalostno," opozarja Majhenič. Takrat bo namreč že prepozno, dodaja, saj bo glavna sezona že končana.