Afera Biobanka: agencija za zdravila pritožbo odstopila ministrstvu

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je pritožbo podjetja Celica o nadomestnem shranjevanju vzorcev tkiv in celic Biobanke odstopila ministrstvu za zdravje. Vzorce tkiv in celic Biobanke ter dokumentacijo hrani podjetje GaiaCell, kjer poudarjajo, da jih k temu obvezuje etika, a tega brezplačno ne morejo početi v nedogled.

Na JAZMP potrdili, da so pritožbo Celice 30. oktobra odstopili ministrstvu za zdravje. FOTO: POP TV icon-expand

JAZMP je podjetju Celica 18. oktobra odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic ter pripadajoče dokumentacije podjetja Biobanka, ki je pred stečajem. To mora Celici omogočiti podjetje GaiaCell, ki je vzorce in dokumentacijo prevzelo od Biobanke, podjetja, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok. Podjetje Celica se je na odločitev JAZMP nato pritožilo, saj meni, da je odločba neizvršljiva. Z Biobanko so pred časom podpisali pogodbo o nadomestnem hranjenju vzorcev v omejenem obsegu desetih standardnih škatel, kakršna je zmogljivost podjetja. Na JAZMP so za STA danes potrdili, da so pritožbo Celice 30. oktobra odstopili ministrstvu za zdravje, obenem pa nadaljujejo inšpekcijske postopke v svoji pristojnosti.

Gordana Živčec Kalan FOTO: POP TV icon-expand

Direktorica podjetja GaiaCell Gordana Živčec Kalan je poudarila, da ni pravni naslednik Biobanke. "Postopke shranjevanja smo prevzeli le zato, da se material ni uničil," je zapisala Gordana Živčec Kalan. Žal pa tega ne morejo početi dolgoročno le zato, ker imajo imetniki vzorcev pogodbe z Biobanko.

"Nimamo soglasja za brskanje po dokumentaciji" "GaiaCell iz naslova sklenjenih pogodb med starši in Biobanko nikoli ni dobila niti centa," je poudarila Živčec Kalan. Za tiste starše, ki bi se odločili za hranjenje vzorcev tkiv in celic pri njih, so določili najnižjo možno ceno, ki je še ekonomsko vzdržna. Dodala je, da je cena namenjena izključno tistim, ki so imeli material v Biobanki. Kot je navedla, drugih materialov ne jemljejo, saj hranjenje ni poslovni cilj podjetja. "Verjetno vsi razumejo, da GaiaCell ne more in ne bo prevzela bremena, še najmanj pa odgovornosti za neetično in neposlovno ravnanje Biobanke. Vsa namigovanja o vzdrževanju vzorcev zaradi zaslužkarstva štejemo kot hudobna in žalitev, ki pri zaposlenih sprožajo vprašanja, ali je sploh še prav, da smo se postavili pri reševanju vsega na stran etike," je poudarila.