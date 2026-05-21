Slovenija

Afera Black cube: Keber na ustavno sodišče, z njim še 30 somišljenikov

Ljubljana , 21. 05. 2026 07.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Tiskovna konferenca o poročilu o dejavnosti tuje obveščevalne agencije

Dušan Keber se sopodpisniki podaja na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Gre za afero Black cube. Na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na parlamentarne volitve pa odhaja tudi raper Darko Nikolovski.

Na novinarski konfereci ob 11. uri bodo kot skupina državljanov predstavili razloge za pritožbo na Ustavno sodišče RS zaradi kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Na konferenci bodo govorili Dušan Keber, Rudi Rizman, Tamara Lah, Vinko Möderndorfer in Dušan Plut.

FOTO: Bobo

Ustavno pritožbo so podpisali: Dušan Keber, Bojana Leskovar, Rudi Rizman, Sanja Fidler, Leon Magdalenc, Blaž Rozman, Vesna Vuk Godina, Svetlana Makarovič, Renata Salecl, Spomenka Hribar, Janez Markeš, Svetlana Slapšak, Matjaž Hanžek, Vlado Miheljak, Slavko Splichal, Hajdeja Iglič, Vinko Möderndorfer, Darko Štrajn, Polona Jamnik, Boris A. Novak, Matej Šurc, Janez Jančar, Dragan Petrovec, Niko Toš, Bogomir Kovač, Dušan Plut, Boris Vezjak, Tamara Lah, Božo Repe, Slavoj Žižek. 

