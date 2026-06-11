Afera Black Cube na ustavno sodišče, obravnavali so prvo pritožbo

Na ustavnem sodišču so nam povedali, da so včeraj obravnavali prvo pritožbo in da bodo z obravnavo nadaljevali. Kot je razumeti neuradne informacije, niso sprejeli še nobene odločitve, pritožbe torej niso niti zavrgli niti sprejeli v vsebinsko obravnavo.

Po naših informacijah se tega primera lotevajo s tresočo roko; kot pravijo naši viri, bo odločitev o prvi pritožbi postavila smer za vse ostale.

Spomnimo, da so prejeli več deset pritožb, pri čemer so se nekateri avtorji samorazkrili, večina pa je ostala javnosti neznanih.