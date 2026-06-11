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Slovenija

Afera Black Cube na ustavno sodišče, obravnavali so prvo pritožbo

Ljubljana, 11. 06. 2026 19.59 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
Žana Vertačnik
Ustavno sodišče-1

Afera Black Cube se je preselila na ustavno sodišče. Ustavni sodniki so namreč obravnavali prvo izmed mnogih pritožb, v katerih različni pritožniki dokazujejo, da so na zadnje volitve v državni zbor vplivale tuje sile.

Na ustavnem sodišču so nam povedali, da so včeraj obravnavali prvo pritožbo in da bodo z obravnavo nadaljevali. Kot je razumeti neuradne informacije, niso sprejeli še nobene odločitve, pritožbe torej niso niti zavrgli niti sprejeli v vsebinsko obravnavo.

Po naših informacijah se tega primera lotevajo s tresočo roko; kot pravijo naši viri, bo odločitev o prvi pritožbi postavila smer za vse ostale.

Spomnimo, da so prejeli več deset pritožb, pri čemer so se nekateri avtorji samorazkrili, večina pa je ostala javnosti neznanih.

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Med ustavnimi sodniki naj bi sicer bilo kar nekaj razhajanj, konsenz pa je v delu, da morajo vzpostaviti doktrino, ker se s pritožbami na to temo, torej izpodbijanja rezultata parlamentarnih volitev, srečujejo prvič. Z obravnavo bi sicer lahko nadaljevali še ta mesec.

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KOMENTARJI17

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ptičar
11. 06. 2026 21.23
Za stvar k ni dokaza se dajejo na sodišču 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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0 0
Cupko
11. 06. 2026 20.56
Vedno bolj očitno je, če napišeš kaj proti izvoljencem naše nove vlade in članom njihovih strank imaš izbris komentarja, lahko pa si prislužiš še teden dni kazni. Demokracija je res lepa zadeva in ne omenjaj Mahniča in ostalih SDS ovcev
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+1
4 3
Hudi časi
11. 06. 2026 21.12
Se dogaja tudi meni. Če pokritiziram desno stran, se včasih ne objavi, včasih pa izbriše.
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+0
1 1
ptičar
11. 06. 2026 21.21
če pa levo kritiziraš je pa isto
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0 0
bronco60
11. 06. 2026 20.30
Vsebina prisluhov nikogar ne zanima,korupcija,10%, pa to???
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+2
3 1
patria
11. 06. 2026 20.42
Vsebina prisluhov razgali realnost. Kdor sam sebi laže, da ne ve ali da ni vedel, da se to in še kaj hujšega dogaja v naši državi je hinavec. Vsepovsod kjer so v igri večji zneski, kjer je potrebno zrihtati dobro službo svojcu, pridobiti kakšno korist se igra igra poznanstev, koristi. Čigavi svojci, prijatelji dobijo ekskluzivne, dobre posle z državo, občino? Celo in predvsem svojci in prijatelji politikov, tako da nič drugega kot blef ne pričakujem od politikov, ki vpijejo, da se bodo borili in izkoreninili korupcijo.
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+3
3 0
M_teoretik
11. 06. 2026 20.43
Kako nikogar. Zokija zanima, saj je takoj drugi dan podal zahtevo, da se razčisti!?
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+2
2 0
Hudi časi
11. 06. 2026 21.13
Kanglerja tudi. No, njega glupi davki ne zanimajo. On enostavno sodnikom stre nekaj in je OK.
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+1
1 0
Hudi časi
11. 06. 2026 21.15
Kako naj se ukvarjajo z vsebino prisluhov, ki je bila pridobljena nelegalno? Tudi, če bi želeli raziskati, pade na sodišču, ker bi se obramba sklicevala, da so postopek začeli zaradi nelegalnih prisluhov.
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+3
3 0
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