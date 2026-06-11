Afera Black Cube na ustavno sodišče, obravnavali so prvo pritožbo

Na ustavnem sodišču so nam povedali, da so včeraj obravnavali prvo pritožbo in da bodo z obravnavo nadaljevali. Kot je razumeti neuradne informacije, niso sprejeli še nobene odločitve, pritožbe torej niso niti zavrgli niti sprejeli v vsebinsko obravnavo.
Po naših informacijah se tega primera lotevajo s tresočo roko; kot pravijo naši viri, bo odločitev o prvi pritožbi postavila smer za vse ostale.
Spomnimo, da so prejeli več deset pritožb, pri čemer so se nekateri avtorji samorazkrili, večina pa je ostala javnosti neznanih.
Med ustavnimi sodniki naj bi sicer bilo kar nekaj razhajanj, konsenz pa je v delu, da morajo vzpostaviti doktrino, ker se s pritožbami na to temo, torej izpodbijanja rezultata parlamentarnih volitev, srečujejo prvič. Z obravnavo bi sicer lahko nadaljevali še ta mesec.
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