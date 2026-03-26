Afera Black Cube: Sova obvestila Policijo in tožilstvo

Kadivnik je navedel, da je njegova točka na današnji seji "vpliv na volitve iz tujine", kjer bo predstavljeno "poročilo o vplivu iz tujine s strani paraobveščevalne agencije, ki je bila v stikih s slovenskimi subjekti". Dodal je, da bo pri tem upoštevano dejstvo, da je Sova dva dni nazaj obvestila tožilstvo in generalnega direktorja Policije "v skladu z določbo zakona", ki govori o tem, da v kolikor agencija ugotovi utemeljene razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, o tem obvesti generalnega direktorja policije in tožilstvo. Več podrobnosti, niti klasifikacije kaznivega dejanja ni pojasnil.

Že 20. marca je sicer Kadivnik članom operativne skupine sekretariata SNAV predstavil dogajanje 10. in 11. decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije pa so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so takrat sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Predsednik SDS Janez Janša se je na ugotovitve Sove o obisku Black Cube na sedežu SDS odzval z besedami, da "gre za eklatantno zlorabo državnih institucij za zaščito organizirane kriminalne združbe", ki da bo preiskana in kaznovana.

Dokazi naj bi pričali o obisku treh predstavnikov paraobveščevalne korporacije Black Cube - Giore Eilanda, Lirona Tzura in Dana Zorelle. Afera, ki se je začela z objavo avdio in video skrivno posnetih in anonimno objavljenih pogovorov znanih Slovencev, je zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami. Današnjo sejo SNAV je sklical premier Robert Golob. Na njej bodo obravnavali krizne razmere v svetu in energetsko varnost ter tuje vplive na volitve v Sloveniji. Predsednik vlade Robert Golob je na sejo povabil tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar in predstavnike strank, ki so bile izvoljene v DZ.