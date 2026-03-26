Slovenija

Afera Black Cube: Sova obvestila Policijo in tožilstvo

Ljubljana, 26. 03. 2026 09.00 pred 1 uro 2 min branja 294

Avtor:
Ne.M. STA
Prisluškovanje

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik je pred današnjo sejo Sveta za nacionalno varnost (SNAV) v kratki izjavi za medije med drugim razkril, da je Sova vodstvo policije in tožilstvo glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikih s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj.

Kadivnik je navedel, da je njegova točka na današnji seji "vpliv na volitve iz tujine", kjer bo predstavljeno "poročilo o vplivu iz tujine s strani paraobveščevalne agencije, ki je bila v stikih s slovenskimi subjekti".

Dodal je, da bo pri tem upoštevano dejstvo, da je Sova dva dni nazaj obvestila tožilstvo in generalnega direktorja Policije "v skladu z določbo zakona", ki govori o tem, da v kolikor agencija ugotovi utemeljene razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, o tem obvesti generalnega direktorja policije in tožilstvo.

Več podrobnosti, niti klasifikacije kaznivega dejanja ni pojasnil.

FOTO: Shutterstock

Že 20. marca je sicer Kadivnik članom operativne skupine sekretariata SNAV predstavil dogajanje 10. in 11. decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije pa so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so takrat sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Predsednik SDS Janez Janša se je na ugotovitve Sove o obisku Black Cube na sedežu SDS odzval z besedami, da "gre za eklatantno zlorabo državnih institucij za zaščito organizirane kriminalne združbe", ki da bo preiskana in kaznovana.

Dokazi naj bi pričali o obisku treh predstavnikov paraobveščevalne korporacije Black Cube - Giore Eilanda, Lirona Tzura in Dana Zorelle. Afera, ki se je začela z objavo avdio in video skrivno posnetih in anonimno objavljenih pogovorov znanih Slovencev, je zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami.

Današnjo sejo SNAV je sklical premier Robert Golob. Na njej bodo obravnavali krizne razmere v svetu in energetsko varnost ter tuje vplive na volitve v Sloveniji. Predsednik vlade Robert Golob je na sejo povabil tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar in predstavnike strank, ki so bile izvoljene v DZ.

Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović sicer nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Kot je povedal bo, če bodo ti predstavljeni, sejo v tistem delu zapustil. Tudi Kadivnik je izpostavil, da bodo v celoti upoštevali zakon o tajnih podatkih.

Nekdanji minister Andrej Šircelj kršil pravila o nasprotju interesov

Janša na vprašanje o Black Cube brez odgovora, poziva k obravnavi Marte Kos

KOMENTARJI

fverdi
26. 03. 2026 10.25
ok potem treba naredit troje: 1. Če so bili Izraelski vohuni na SDS je treba ovadit SDS 2. Če ima SOVA res dokaze da so bili Izraelski vohuni na SDS je treba ovadit tudi SOVO, ker je vohunjenje prot političnim strankam absolutno prepovedano, če ne ogroža državne varnosti 3. Nemudoma je potrebno pričeti z predkazenskimi postopki zoper vse vpleten v prisluhe
lokson
26. 03. 2026 10.25
Kakšna predstava za javnost. Da vas novinarskega ceha ni sram in nihče noče ali ne upa golobu zastaviti konkretna vprašanja. Poslušam in gledam mnenja bivših visokih predstavnikov obveščevalnih, sodnih in ostalih služb. Čisto vsi so mnenja, da je Golob s pomočjo medijev implementiral v bistvu neka namigovanja brez vseh dokazov. Tukaj je zlorabil SOVO. Piskrček, pa je priložila še jokajoča, katera pa je v eter dala samo indice, katere je potem moral na tiskovki katera ni dopuščala vprašanj, zagovarjati besede jokajoče princese. To o čem piše v članku, je samo v zvezi s prisluhi, ne pa o dejanski vpletenosti pukla pri omenjeni zadevi. Kako pokvarjen je ta levajzarski svet. Spelte se vsi skupaj. Sova bo morala pojasnit, od kje Kovačevi princesi tki. tajni podatki, od kje ji podatki volilne komisije o slabih procentih za levi pol, kar je imelo za rezultat kršitve volilnega molka jokajoče, ko je v nedeljo cel dan novačila tki. levi pol k udeležbi, ker jim slabo kaže. Od kje ima ona vse te podatke. Na osnovi tega so razumljive besede pukla o številnih nepravilnostih. Očitno je teh posnetkov dosti več, vsaj tako trdi jokajoča. Od KJE!!!!! ji te podatki. Ali pa bo na koncu sama bridko spoznala, da so jo prevarali, tako kot je Levica stranko Vesno.
zibertmi
26. 03. 2026 10.25
definicija nedolžnosti,kristalno jasnega vsem,da je kriv,se sfiži edino pri nas.sodnica v avstriji je jasno povedala,ko je šel posrednik ridl v zapor zaradi patrije,da so vodilni v vladi slovenije prejeli milijon evrov podkupnine.pa je primer pri nas zastaral.nihče ni bil nedolžen-oproščen.v 24 urah je lider sds podal tri izjave,če bi bil na sodišču pod prisego,bi se moralo končat kako.jih ne pozna ,jih pozna,res so bili na sedežu sds.ves histeričen na vprašanje o čem je tekla debata pa.o varnosti n vzhodu.pa kateri faktror v svetu je stanovalec cankarjeve kleti v času osamosvajanja
DAN ODPRTIH VRAT
26. 03. 2026 10.25
Ah teli prisluhi so kr neki..namesto,da bi se zašilo glavne igralce v filmu,se praganja režiserje in plačnike
KMET70
26. 03. 2026 10.23
Na volitvah ste uzakonili korupcijo#sam da ni janša#
paulista
26. 03. 2026 10.23
Brez Demokratov in Resnice (sedanje skorumpirane vlade ni!!! in je ne bo 48>40 s temi glasovi se lahko: 1. počistijo lopovi (Zoki/Golob....) 2Znižajo davki, razbremenijo plače 3. Ukine naročnina pristranske RTVSlo en od glavnih ciljev Resnice
Vakalunga
26. 03. 2026 10.23
A so že šli ARETIRAT tako imenovane IZRAELSKE špijune, prašam za soseda ..?? Kdor koli je to počel, vsaka mu čast, saj rdeči LOPOVI v Sloveniji lahko delajo kar hočejo.
katoro
26. 03. 2026 10.22
Če, imajo dokaze o obisku izraelskih obveščevalcev na sedežu SDS, jih morajo predstaviti javno, da vsi v Sloveniji te dokaze vidijo. Bojim se, pregovora: Tresla se je gora, rodila pa Miš. Na koncu, tudi če se odkrije, da se je Janez Janša srečal z temi obveščevalci se bojim, da bodo to pometli pod preprogo, zaradi višjih interesov in nekih kompromisov. Vaka zadeva, ki se tiče politike in njenih nečednih rabot bi morali raziskat in javno objavit, taki dokumenti se tičejo vseh državljank in državljanov v RS. Taki dokumenti ne bi smeli imeti oznako zaupno. Sedaj Janez Janša govori o veliki korupciji v vseh vejah oblasti, nevem pa kaj je bilo takrat, ko so ga osodili in je bil zaprt pa so ga potem izpustili. Tak funkcionar ne bi smel nikoli več delovati v politiki. Kar se pa tiče župana Jankoviča, ki ga Janša tako vozi po zobeh bi pa rekel, da Ljubljana takega župana ni imela in ga tudi nikolu več ne bo imel takega župana.
DAN ODPRTIH VRAT
26. 03. 2026 10.22
Špagetarka bl slabo lobira
štajerski janezek
26. 03. 2026 10.21
Zdaj se komaj vidi kako lepo si je gospod Golob nastavil sistem! Tukaj kapa dol... bi rekel da je bolj tajnica kot vrhunski manager...
Čmrlek
26. 03. 2026 10.21
Preberite si zadnjo objavo na preiskovalno.si. Zelo zanimivo.
Pridiprav
26. 03. 2026 10.21
-- Cilj ni prepričati, ampak utrujati - Namen teh 50 teorij ni, da bi javnost verjela eni izmed njih. Namen je ustvariti informacijsko prenasičenost. Ko je verzij dogodka preveč, človeški možgani porabijo preveč energije za ločevanje zrnja od plev in se v obrambi pred izgorelostjo raje "izklopijo". Operacija šuma uspešno preusmeri pozornost: • -- Namesto vsebine: (Kaj je na posnetku? Kdo je vzel denar?) • Se ukvarjamo z izvorom: (Kdo je snemal? Je to AI? So to tuji agenti?) S tem ko se debata preseli na tehnikalije in zarote, se teža samega dejanja (korupcije) razvodeni. - Končni produkt: Nihilizem -- Največji uspeh te operacije ni to, da bi ljudje verjeli laži, ampak da ne verjamejo več resnici. Fraza "vsi so isti" je za akterje korupcije idealna, saj: • -- Izniči odgovornost: Če so vsi umazani, nihče ne izstopa. • -- Ubi aktivizem: Zakaj bi karkoli spreminjali, če bo naslednji isti?
DAN ODPRTIH VRAT
26. 03. 2026 10.20
Titi sova
Groucho Marx
26. 03. 2026 10.20
Obvestili so tožilstvo, da so najvišji državni organi do vratu vpleteni v koruptivne rabote?
barjan?ek1
26. 03. 2026 10.20
A bo šel veleizdajalec slovenskega naroda v nove zapore. Bo imel čist novo celico in pohištvo, saj s tem kar je naredil točno tja tudi sodi.
DKR
26. 03. 2026 10.21
Ojoj,ojoj,.....levaki s svojimi pompoznimi nebulozami......ccccc.
leviindesnikekci
26. 03. 2026 10.19
Ne podpiram SDS ampak vsaka jim cast, najeli so za pomoc agencijo iz tujine, ce tudi iz satanisticnega Izraela, ker pac nasa policija tega ni sposobna oz bolje receno NOCE opravljati takih nalog, ker globoka drzava sciti sama sebe. Zakaj se ne obsodi in preisce NAJPREJ domnenvne korupcije razvidne s posnetkov? Banana republika
Vakalunga
26. 03. 2026 10.19
To ni vmešavanje v volitve to je kazen zaradi nenehnega širjenja sovraštva LEVIČARJEV, predvsem proti IZRAELU oni pa niso tako butasti, da se bodo vozili, in kot PARTIZANI v Dražgošah ali GOLOB po TV ju kjer javno obsoja morilce iz ZDA in IZRAELA.
KMET70
26. 03. 2026 10.19
So mogli prit Izraelci, kajti Šova jih podpira
nekaj brezveze
26. 03. 2026 10.18
Jaz sem za to, da če se jim dokaže krivda naj lepo grejo sedet vsi po vrsti- od naročnikov do tistih kaj so se znašli na posnetkih.. Prav tako vsem odvzeti možnost visokih položajev, imunitet, odvetniških licenc, ter prepoved kandidiranja za DZ
progresivnidaveknastanovanja
26. 03. 2026 10.18
zakaj se končno ne organizirajo protesti proti SSvobodni korupciji in se zapre vse režimske nastavljence v vseh teh agencijah, policiji, sodstvu, da za vedno obračunamo z lopovi? Ne samo da se jih odstavi, temveč morajo končati v zaporu.
