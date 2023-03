Afera Bošnjak: bo UKC Ljubljana sprejel nove ukrepe?

Po tem, ko so v javnost prišle informacije o zasebnem honorarju nevrokirurga Romana Bošnjaka, so v UKC Ljubljana analizirali primer in kirurgu izdali opozorilo pred odpovedjo. V četrtek zvečer so nato v javnost prišla nova odkritja, generalni direktor UKC Marko Jug pa je dejal, da bi Bošnjaka, če bi se izkazalo, da ugotovitve držijo, lahko odpustili. Več o tem bo Jug povedal v izjavi za javnost.

Kot smo razkrili že prejšnji teden, je nevrokirurg v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Roman Bošnjak v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ki je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC Bošnjaku nakazati še dodatnih 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu. Strokovni svet UKC je primer obravnaval v sredo in ni odkril nepravilnosti, je isti dan pojasnil generalni direktor UKC Marko Jug. Strokovni svet UKC se je po njegovih besedah omejil na strokovna vprašanja, denimo "ali je bil račun pravilno sestavljen za ustrezne storitve, ali je bil poseg opravljen v pravem času ter ali je to vplivalo na dostopnost zdravstvenih storitev drugim zavarovancev". Do zadev, ki niso v njegovi pristojnosti, denimo do izstavljanja računov, pa se strokovni svet ni opredeljeval, je na sredini novinarski konferenci poudaril Jug.

icon-expand Roman Bošnjak FOTO: POP TV

V četrtek so nato v oddaji Tarča na TV Slovenija poročali o nekaterih novih odkritjih. Med drugim so ugotovili, da kostne nadomestke in potrošni material oddelku za nevrokirurgijo kot edini dobavitelj dobavlja podjetje Medicolink d.o.o.. Direktorica podjetja je Katarina Bedina, ki pa je z Bošnjakovim bratom Igorjem Bošnjakom delala na SKB banki, prav tako si delita lastništvo nepremičnine v Celju. Ni jasno, če je Bedina le formalna lastnica podjetja, dejanski lastnik pa Igor Bošnjak. UKC Ljubljana za dobavo materiala ni objavilo nobenega javnega razpisa, saj so se na račun podjetja Medicolink zneski zlivali v manjših nakazilih. Kljub temu je podjetje v zadnjih štirih letih od UKC Ljubljana prejelo več kot 700.000 evrov.