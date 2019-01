Afera dodatki: nihče od obtoženih ni priznal krivde

Pred sodnike so prvi stopili štirje odgovorni z ekonomske fakultete - Dušan Mramor , Metka Tekavčič , Mojca Indihar Štemberger in Polona Domadenik. Nihče od njih danes ni priznal krivde, ne priznavajo niti nobenih dejstev v obtožnici, poroča novinarka oddaje 24UR Nika Kunaver .

Mramorju in ostalim Hostnik še očita, da so kot uradne osebe sebi in drugim omogočili premoženjsko korist in zlorabili položaj.

"Mramor in Tekavčičeva sta kot dekana, ki vodita in zastopata fakulteto, odgovorna in zadolžena za zakonito in namensko porabo javnih sredstev," je dodal tožilec. To pomeni, da dekan zaposlenim ne sme zagotavljati več pravic, kot mu jih pripada, plač pa ne sme določiti drugače, kot je predpisano, glede na sistem plač v javnem sektorju. Prav tako Mramor in Tekavčičeva nista imela soglasja rektorja univerze za izplačilo tega dodatka.

Mojca Indihar Štemberger se sicer naroka ni udeležila, ker je na dopustu na smučanju. Sodnik je zato štel, da se pravici do izreka o krivdi odreka.