Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Afera Fotopub: obtožnica razkriva srhljive očitke proti Smodeju

Ljubljana, 18. 09. 2026 17.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR
Dušan Smodej na sodišču

Mesec dni po tem, ko je Dušan (Josip) Smodej zaradi obtožb o spolnem nasilju v aferi Fotopub na predobravnavnem naroku vendarle sedel na zatožno klop, bomo nocoj v oddaji 24UR razkrili vsebino obtožnice.

Ugašanje cigaret na telesu, siljenje v spolne odnose z grožnjami in celo vsiljevanje droge za posilstvo. To je le nekaj srhljivih očitkov iz obtožnice ljubljanskega tožilstva v zadevi Fotopub, v kateri je Dušan (Josip) Smodej obtožen več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

Prva stran obtožnice zoper Dušana (Josipa) Smodeja. Osebne podatke smo prekrili.

Okrožno sodišče v Ljubljani je obtožnico glavnemu akterju afere Fotopub vročalo kar leto dni. Sredi avgusta letos se je Smodej nato predobravnavnega naroka vendarle udeležil osebno in se prvič izrekel o očitkih. Krivde ni priznal.

Kakšne dokaze so zbrali tožilci in česa vsega obtožnica bremeni Smodeja? Več nocoj v oddaji 24UR ob 18.55.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Dušan Josip Smodej obtožnica fotopub

Kdo bo pokril izpad, ki bi lahko segel do 1,2 milijarde?

24ur.com Afera Fotopub: proti Smodeju vložena obtožnica
24ur.com Policija v zadevi Fotopub vložila prve ovadbe
24ur.com Smodej brez komentarja o začetku kazenske preiskave
24ur.com Obtožnica zoper Dušana Smodeja je pravnomočna
24ur.com Dušanu Smodeju po letu dni le vročili obtožnico v zadevi Fotopub
24ur.com Policija preiskuje domnevne spolne zlorabe kulturnika Dušana Smodeja
24ur.com Zoper Smodeja tudi obtožnica zaradi goljufije
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
bibaleze
Portal
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
zadovoljna
Portal
Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
vizita
Portal
Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
cekin
Portal
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni biatlonec: blestel tudi na Pokljuki
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
dominvrt
Portal
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
okusno
Portal
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961