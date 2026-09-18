Afera Fotopub: obtožnica razkriva srhljive očitke proti Smodeju

Ugašanje cigaret na telesu, siljenje v spolne odnose z grožnjami in celo vsiljevanje droge za posilstvo. To je le nekaj srhljivih očitkov iz obtožnice ljubljanskega tožilstva v zadevi Fotopub, v kateri je Dušan (Josip) Smodej obtožen več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

Okrožno sodišče v Ljubljani je obtožnico glavnemu akterju afere Fotopub vročalo kar leto dni. Sredi avgusta letos se je Smodej nato predobravnavnega naroka vendarle udeležil osebno in se prvič izrekel o očitkih. Krivde ni priznal.