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Afera Karigador: KPK pri Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov

Ljubljana, 22. 09. 2026 14.43 pred 49 minutami 2 min branja 48

Avtor:
N.L.
Karigador

Afera nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba v povezavi z njegovim počitnikovanjem v hiši poslovneža Tomaža Subotiča v Karigadorju poleti 2023 je dobila novo nadaljevanje. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je Golob kot predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah ni izločil iz glasovanja o imenovanju Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrije, znašel v okoliščinah, ki po zakonu pomenijo nasprotje interesov. Golobov odvetnik je že napovedal tožbo.

Robert Golob se tudi ob koncu mandata ukvarja s postopki pred protikorupcijsko komisijo.
Robert Golob se tudi ob koncu mandata ukvarja s postopki pred protikorupcijsko komisijo.
FOTO: Bobo

Po ugotovitvah KPK se je Golob na sejah vlade v začetku junija in konec avgusta 2023 "znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov", kot ga opredeljuje enajsta točka četrtega člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), poroča N1. Golob je imel namreč s Subotičem osebne stike, na sejah pa je glasoval o predlogih, na podlagi katerih je bil v svet zavoda ljubljanske psihiatrične klinike in svet zavoda celjske bolnišnice imenovan prav Subotič.

Postopek ugotavljanja nasprotja interesov glede glasovanja Goloba na oktobrski seji, na kateri je bil Subotič imenovan za člana sveta zavoda ljubljanske psihiatrične klinike, in na seji aprila 2025, na kateri je ministrski zbor glasoval o odpoklicu Subotiča iz celjske bolnišnice, pa je KPK ustavila, še poroča omenjeni portal.

Prav tako je KPK ustavila postopek ugotavljanja dejanskega nasprotja interesov, ko je Golob sodeloval v postopku predlaganja in izbire kandidatov za člane sveta zavoda celjske bolnišnice. To je potekalo v okviru ministrstva za zdravje ravno v času, ko je Golob poleg funkcije predsednika vlade začasno opravljal tudi funkcijo ministra za zdravje. Na podlagi tega postopka je bil za enega izmed članov sveta zavoda celjske bolnišnice imenovan tudi Subotič.

Tomaž Subotič
Tomaž Subotič
FOTO: POP TV

Odvetnik Roberta Goloba Stojan Zdolšek je dejal, da je bil postopek voden nezakonito, zato bodo vložili tožbo.

Položaj v zameno za dopust?

Gre sicer za t. i. afero Karigador, ki smo jo aprila lani razkrili v rubriki 24UR Fokus. Golob je namreč s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža Tomaža Subotiča.

Preberi še Položaj v zameno za dopust predsedniku vlade Robertu Golobu?

Po razkritjih je Subotič odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, prejšnja vlada pa ga je že pred tem odpoklicala z mesta predsednika sveta ljubljanske psihiatrične klinike.

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Robert Golob KPK nasprotje interesov Tomaž Subotič vlada RS

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KOMENTARJI48

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duhccc
22. 09. 2026 15.44
mislite da delajo v dobro slovenskega naroda ,,,,
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+1
1 0
Buča hokaido
22. 09. 2026 15.40
Pogrešam dva komentatorja, Dragico Ceglar in AMGja, ki se je nazadnje oglašal z vzdevki s štirimi črkami abecede.
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
22. 09. 2026 15.37
sedaj bo odstopil kot poslanec ali kot vodja opozicije...seveda,če ga levica in sd sploh dojemata kot "vodjo" iz sence....?
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+7
7 0
Buča hokaido
22. 09. 2026 15.35
Torej, imaš prijatelje še iz časov, ko nisi bil v politiki. Ko prideš v politične sfere, se s temi prijatelji ne smeš več družiti, glede na to, da so potem vsi v politiki ali na drugih visokih položajih?
Odgovori
-8
1 9
klop12
22. 09. 2026 15.34
Aha pa Vizjak je tud po naključju kupoval Petrol9ve delnice a a a
Odgovori
-3
7 10
assassin911
22. 09. 2026 15.37
Komentiraj goloba ali bodi tihi in čakaj članek o Vizjaku...
Odgovori
+8
9 1
Tomaž Hacin
22. 09. 2026 15.32
To je tako ko stopiš prvič v parlament, takoj si ratal pokvarjen in koruptiven, ker če si drugačnega mnenja, tam nimaš kaj početi. Če bi bila v državi pravica za vse enaka, bi moral tudi Janša že sedeti, pa ga je Matoz rešil, zdaj mu je pa Janša vrnil uslugo in ga postavil za ministra. Ja tako se dela v korupcijski državi.
Odgovori
-8
1 9
Tomaž Hacin
22. 09. 2026 15.28
Pa še njegovega odvetnika preiščite, ker tudi nima vseh prisotnih v glavi.
Odgovori
+5
6 1
Teleport
22. 09. 2026 15.28
Pošten kot njegova gazda
Odgovori
+8
8 0
kovexx
22. 09. 2026 15.26
joj še dobro, da jih bo tožil naš nad vse pošten Robi....jaz sem mu verjel, da bo odstopil, če KPK kaj ugotovi....sam naš Robi je pošten zato sigurno lažejo!!!
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+12
14 2
biggie33
22. 09. 2026 15.17
A ni zanimivo? Leva KPK preiskuje levega Goloba. Človek bi pričakoval, da se bodo "naši" med sabo vendarle malo bolj pazili. Očitno pa je neodvisnost institucij včasih res neprijetno presenečenje, še posebej, ko pridejo na vrsto »naši«..
Odgovori
+15
15 0
Rdečimesečnik
22. 09. 2026 15.17
Velepošteni levaki
Odgovori
+12
15 3
blazter
22. 09. 2026 15.16
Jahta je ok? Golf ?
Odgovori
-6
7 13
Teleport
22. 09. 2026 15.21
Takrat ni bil PV. kolikokrat vam moremo to razložiti, da se bo prijelo v te tumpaste leve betice?
Odgovori
+10
14 4
Diabloss
22. 09. 2026 15.23
a v casu korone ni bil PV
Odgovori
-2
6 8
kovexx
22. 09. 2026 15.26
bil in kaj ima to veze???
Odgovori
+5
6 1
Srebrni prašek.
22. 09. 2026 15.14
Žalostno kakšno vlado smo imeli.
Odgovori
+13
18 5
Hudi časi
22. 09. 2026 15.17
Sedanja žal ni nič boljša. Daleč od tega.
Odgovori
-6
8 14
ptuj.si
22. 09. 2026 15.10
Pred 15 minutami,je ravno Sajo rekel, da je golob čist v tej zadevi.
Odgovori
+13
13 0
kovexx
22. 09. 2026 15.27
iz katere nepremičnine svoje je pa to javil? a sploh ve koliko jih ima **
Odgovori
+6
6 0
ptuj.si
22. 09. 2026 15.43
Iz parlamenta.
Odgovori
0 0
Julijann
22. 09. 2026 15.09
Prijatelj Arčon se že hvali, da je Golob torej .... nedolžen. Pa me zanima, zakaj se bo potem njegov odvetnik pritožil?
Odgovori
+11
13 2
Muki.
22. 09. 2026 15.07
Robi in Tina pogrešamo vaju to nas nič ne moti kar sta počela.
Odgovori
+3
5 2
Slavko BabIč
22. 09. 2026 15.06
Pozabil sem še te ostale 137 trole iz kleti dodati: prvo ukradene: SB Smodič, BabLČ, SrebrnL, Bella chao,Luckyss.1, in potem še nekaj izpuščenih: Actual asparagus, Alergičen na levake, Andrej07, Arlo, Ančo, 25.maj, 300 let do specialista, barbato43, Bartorelli77, biggbrudder, Biggie33, Bonaventura, BrNo1, Buco in Bobo, Ceglarca, Chubba, Colgate, Delavec_Slo, DKR, Dolenjc5, dragulj, dž, eksiflajs96, Evridik, Fidelus Kastratos, finefine, Fortudo1, Fossil, Galambszar, Golob0ve drobtinice, Golob0v ples, Groucho Marx, Gullit, Hitra veverca, Houdre, Islamint, Jaz ali ti, Jedunčpapil, Jon Bacek, JovankaB., jugatnema, kivzfccz, kakosmodanes, Klapa17, kod., Levi Humus, Lokson, Missyay, Naiskreni, nikolivečlevo, Nick73; Macro666, Mali mato, MacolaGobec, Mentos12, Morgotth, Muki, Nemški ovčar, ovčar, patogen, Peacemaker, Peglezn, Perovskia, Pepe2, Pikopoko, Polona, Prfox, Pusyi, ptuj..si, Ramstein, Razumnež, rdečimesečnik, Ricketts, Ricola Swiss, rožle, Slovenecsem, Senzor, Smooki, Srebrni smučar, SuperGigi, Tami 69, Teleport, Teofil, Tho mp. son, thorStorm 666, tičfirič, Tincca se je..., Totnhem, VelikiBlek, Vera in klejt, Victorinox, Vlada vsenc, vlahov, vselepo, Vakalunga, Vladnanorost, Yolli, Zaza Regovyć, zaba67, združene evrope, Zmago56, Zmerni pesimist, Zulj001, Žmavc, Wili, Marelca..... Vse svinjarije, 3-4 trole za Bežigradom bi morali zablokirati dokonca!
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-8
4 12
Victorinox
22. 09. 2026 15.12
Ozri se vase in se uvrsti na listo. Brez tebe ni popoln seznam.
Odgovori
+7
10 3
Teleport
22. 09. 2026 15.13
Ne joči slobo
Odgovori
+6
6 0
zvoneti
22. 09. 2026 15.05
Toliko časa so rabili, da ugotovijo, kar je jasno vsakemu b....tlu.
Odgovori
+11
12 1
Hudi časi
22. 09. 2026 15.18
Potem je vam popolnoma jasno.
Odgovori
-1
1 2
Smuuki
22. 09. 2026 15.04
Za to so rabili toliko mesecev? Ne da je javna uprava preobilna tudi neučinkovita je zaradi tega. Preden vsak vse vpraša je nekaj let naokoli. Umutna inteligenca za tak odgovor potrebuje nekaj sekund
Odgovori
+8
10 2
Slovenska pomlad
22. 09. 2026 15.04
Hahaha....imamo pravnomočno obsojenega predsednika vlade za korupcijo,ki nas je zdaj prodal Izraelu.Imamo večkrat obsojenega Srba Stevanovića za predsednika slovenskega parlamenta....in to o Golobu naj bi bilo resno!???
Odgovori
-7
7 14
Jon Bacek
22. 09. 2026 15.06
Le zakaj tako hvališ kriminalca z doktoratom?
Odgovori
+4
6 2
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