Afera Karigador: KPK pri Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov

Po ugotovitvah KPK se je Golob na sejah vlade v začetku junija in konec avgusta 2023 "znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov", kot ga opredeljuje enajsta točka četrtega člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), poroča N1. Golob je imel namreč s Subotičem osebne stike, na sejah pa je glasoval o predlogih, na podlagi katerih je bil v svet zavoda ljubljanske psihiatrične klinike in svet zavoda celjske bolnišnice imenovan prav Subotič.
Postopek ugotavljanja nasprotja interesov glede glasovanja Goloba na oktobrski seji, na kateri je bil Subotič imenovan za člana sveta zavoda ljubljanske psihiatrične klinike, in na seji aprila 2025, na kateri je ministrski zbor glasoval o odpoklicu Subotiča iz celjske bolnišnice, pa je KPK ustavila, še poroča omenjeni portal.
Prav tako je KPK ustavila postopek ugotavljanja dejanskega nasprotja interesov, ko je Golob sodeloval v postopku predlaganja in izbire kandidatov za člane sveta zavoda celjske bolnišnice. To je potekalo v okviru ministrstva za zdravje ravno v času, ko je Golob poleg funkcije predsednika vlade začasno opravljal tudi funkcijo ministra za zdravje. Na podlagi tega postopka je bil za enega izmed članov sveta zavoda celjske bolnišnice imenovan tudi Subotič.
Odvetnik Roberta Goloba Stojan Zdolšek je dejal, da je bil postopek voden nezakonito, zato bodo vložili tožbo.
Položaj v zameno za dopust?
Gre sicer za t. i. afero Karigador, ki smo jo aprila lani razkrili v rubriki 24UR Fokus. Golob je namreč s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža Tomaža Subotiča.
Po razkritjih je Subotič odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, prejšnja vlada pa ga je že pred tem odpoklicala z mesta predsednika sveta ljubljanske psihiatrične klinike.
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