Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Afera Karigador: KPK zoper Goloba še vodi prekrškovni postopek

Ljubljana, 25. 09. 2026 18.34 pred 34 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA N.L.
Robert Golob pri predsednici države

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Karigador, v kateri je ugotovila dejansko nasprotje interesov v dveh primerih, vodi še prekrškovni postopek. KPK lahko izreče od 400 do 1200 evrov kazni, če se uradna oseba ne izloči iz postopka obravnave in odločanja v primerih, kjer bi lahko bila v nasprotju interesov. Odvetnik Stojan Zdolšek, ki v postopku pred KPK zastopa Roberta Goloba, meni, da KPK o istem ravnanju ne sme voditi dveh postopkov. Glede prekrškovnega postopka pa je navedel, da so že decembra 2025 ugovarjali zastaranje pregona.

KPK je "v dveh primerih odločanja nekdanjega premierja Roberta Goloba na sejah vlade potrdila dejansko nasprotje interesov ter s tem kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije", so danes ob različnih interpretacijah njihove odločitve pojasnili na KPK. V treh primerih odločanja oziroma opravljanja uradnih dejanj Goloba pa dejanskega nasprotja interesov niso potrdili, zato so postopek ustavili, so navedli.

Ko komisija v ugotovitvenem postopku potrdi, da se je posameznik znašel v okoliščinah nasprotja interesov, s tem tudi potrdi dejansko nasprotje interesov in kršitev določb zakona. Če dejanskega stanja nasprotja interesov ne potrdi, postopek ustavi, so dodali.

Prekrškovni postopek pa še vedno poteka, saj gre za ločen postopek, so še pojasnili na KPK.
Prekrškovni postopek pa še vedno poteka, saj gre za ločen postopek, so še pojasnili na KPK.
FOTO: Bobo

Lahko izrečejo globo od 400 do 1200 evrov

Prekrškovni postopek pa še vedno poteka, saj gre za ločen postopek, so še pojasnili. Zakon določa prekrškovno sankcijo v primerih, ko se uradna oseba v nasprotju z zakonom ne izloči iz postopka obravnave in odločanja v zadevi, in ne obvesti nadrejenega ali KPK. Za tak prekršek lahko izrečejo globo od 400 do 1200 evrov.

KPK na področju nasprotja interesov namreč vodi tako ugotovitveni postopek kot prekrškovni postopek, so še pojasnili. Ugotovitveni postopek vodi, ko je v predhodnem preizkusu zaznan utemeljen sum, da se je posameznik znašel v dejanskem nasprotju interesov, so dodali.

KPK je obstoj nasprotja interesov preverjala zaradi Golobovega prijateljevanja s poslovnežem Tomažem Subotičem, ki je zasedal več funkcij v svetih javnih zavodov.

Preberi še Afera Karigador: KPK pri Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov

Zdolšek: KPK o istem ravnanju ne sme voditi dveh postopkov

"KPK ne sme voditi dveh postopkov o istem ravnanju. To je v nasprotju s 13. členom zakona o integriteti in preprečevanju korupcije," je Zdolšek navedel v odzivu na pojasnilo KPK, da v zadevi Karigador ob končanem ugotovitvenem vodi še prekrškovni postopek.

ZA STA je opozoril tudi, da so v prekrškovnem postopku v zadevi Karigador že decembra 2025 ugovarjali zastaranje pregona, ki po njegovih navedbah zastara v dveh letih. "O nezakonitem postopanju KPK bomo seznanili pristojno sodišče," je napovedal.

V zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije sicer piše, da komisija ne obravnava zadev, če je od dogodka, na katerega se zadeva nanaša, preteklo več kot pet let. Vendar pa zakon o prekrških določa, da postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.

Trump potrdil Zelenskemu: Ukrajina bo prejela licence za rakete patriot

24ur.com Golobov odvetnik za zaustavitev postopka, Štefanec: Vsak za stranko pravi, da ni kriva
24ur.com Golob znova proti KPK: odvetnik vložil več tožb
24ur.com Golob s tožbo nad KPK, ker ni izločila Savskega
24ur.com KPK postopek v zvezi z nakazilom Svetlani Makarovič odstopil Policiji
24ur.com Golob: KPK pravi, da nisem kršil integritete. KPK: Je pomešal zadeve ali zavaja?
24ur.com KPK na zahtevo Bobnarjeve odprla postopek, iz katerega se je Šumi izločil
24ur.com KPK ugotovila sum kaznivega dejanja in primer Podgoršek predala tožilstvu
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prfox
25. 09. 2026 19.01
Robert Golob je v preteklosti (takrat še kot podpredsednik Jankovićeve stranke Pozitivna Slovenija) za ljubljanskega župana Zorana Jankovića dejal: »Zoran Janković ni kralj, on je kraljica. Včasih kraljico tudi žrtvujemo.« Koga bodo žrtvovali, pijuna ?
Odgovori
0 0
prfox
25. 09. 2026 18.49
Vodič po aferah Golobove vlade. 25 točk. Na preiskovalno.si
Odgovori
+1
1 0
vlahov
25. 09. 2026 18.47
Kako leto zapora bi mu dobro delo .
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ni želel otrok, zato sta se razšla. Danes je do ušes zaljubljen v svojega sinčka
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Juhica, ki jo obožujejo tudi malčki: kremasta, nežna in pripravljena v 20 minutah
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zakaj se otrok v šoli obvladuje, doma pa izbruhne?
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nato pa opazili še osupljiv detajl
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Vsi govorijo o njeni nenavadni poročni obleki
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
Noč Modrijanov navdušila že prvi večer: v zaodrju smo ujeli znane goste
vizita
Portal
Krvni strdki: 10 opozorilnih znakov in kdo je najbolj ogrožen
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Neznane pasti melatonina: bodite pozorni na odmerek in stranske učinke
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Skrito vnetje povezano s 43-odstotno višjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše
cekin
Portal
Štirje znaki, da ste rezervirali slab hotel: izkušeni popotniki jih opazijo takoj
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Povprečna cena dizla v državah EU 2,23 evra za liter
Povprečna cena dizla v državah EU 2,23 evra za liter
moskisvet
Portal
Pri 29-ih letih je spoznal, da gre njegovo življenje v napačno smer
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je popolna iskrenost v odnosu res nujna za uspeh?
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Je avto dolgo časa miroval? Prva vožnja je lahko drugačna, kot pričakujete
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
Jesensko izpadanje las: Je to normalno ali začetek plešavosti?
dominvrt
Portal
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Bujno cvetenje orhidej: to morate narediti jeseni
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tovor
Tovor
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961