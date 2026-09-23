Afera Karigador: ob pozivih k odstopu za Svobodo zadeva končana

KPK je v dveh primerih zadeve Karigador ugotovila, da se je Robert Golob znašel v nasprotju interesov. Ugotovitve so pozdravili tudi poslanci Svobode. "Končno je znana odločitev KPK o famoznem Karigadorju. Robert Golob ni kršil integritete. Ni kršil zakona in ni plačal nobene kazni ali globe," je zadevo komentiral Matej Arčon iz Gibanja Svoboda. A Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč med drugim vključuje tudi nasprotje interesov. Opredeljuje ga tudi v primerih, ko zasebni interes uradne osebe ustvarja videz, da vpliva na njeno nepristransko odločanje. Komisija torej ugotavlja, da je Golob zakon prekršil. Ne ker bi kršil integriteto, temveč ker se je znašel v nasprotju interesov.

Odstavek o nasprotju interesov FOTO: POP TV

"Ker je pač šlo za njegovega prijatelja, bi Robert Golob moral obvestiti vlado, da je v tem primeru v nasprotju interesov. In vlada kot celota bi odločila, da se mora izločiti," odločitev pojasnjuje namestnica predsednice KPK Tina Divjak. A kazen Goloba predvidoma še čaka. KPK je namreč po ugotovitvenem sprožila še prekrškovni postopek, ki je še v teku. Zagrožena globa v tem primeru znaša med 400 in 1200 evri. "A kaj je na koncu izplen? Tresla se je gora, rodila se je miš. Ma kakšna miš, miškica," zadevo komentira Matej Grah iz Gibanja Svoboda. "Mene kot funkcionarko KPK skrbi, jezi, predvsem pa zelo žalosti, da najvišji predstavniki oblasti na pravila, ki določajo, da mora odločanje v javni upravi potekati objektivno in čisto, da se tako izrazim, gledajo, kot da so ta pravila manj kot miš, da so miška," pa se je na izjavo odzvala Divjakova.

Golob brez komentarja

Golob tudi danes zadeve ni želel komentirati. Njegov odvetnik je že včeraj zatrdil, da je KPK postopek vodila nezakonito in bo zato vložil tožbo. Kaj na to pravi Komisija? "Komisija seveda postopka ni vodila nezakonito, ne glede na množico procesnih zahtevkov za izločitev za vpogled v spis tožb, ki so bile vložene. Smo seveda obravnavani osebi omogočili vse procesne pravice," zagotavlja Divjakova. Zadeva Karigador, kot kaže, še ni zaključena. Tudi zato, ker iz vrst Demokratov prihajajo prvi pozivi, naj Golob odstopi s položaja poslanca. "Pričakujemo, da ne bi storil tega dejanja, kot so ga storili, da so se pritožili, ampak da bo spoštoval odločitev KPK in odstopil," pravi Elena Zavadlav Ušaj iz Demokratov.