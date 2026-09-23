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Slovenija

Afera Karigador: ob pozivih k odstopu za Svobodo zadeva končana

Ljubljana, 23. 09. 2026 19.49 pred 30 minutami 3 min branja 10

Avtor:
Žiga Podkrižnik
Karigador

Je zadeva Karigador po skoraj letu in pol zaključena? Po tem, ko je KPK pri Robertu Golobu v dveh primerih ugotovila nasprotje interesov, njegovi strankarski kolegi pravijo, da je za njih zadeva končana. Del koalicije pa Goloba, ki ga bo za kršitev zakona doletela tudi globa, poziva k odstopu.

KPK je v dveh primerih zadeve Karigador ugotovila, da se je Robert Golob znašel v nasprotju interesov. Ugotovitve so pozdravili tudi poslanci Svobode. "Končno je znana odločitev KPK o famoznem Karigadorju. Robert Golob ni kršil integritete. Ni kršil zakona in ni plačal nobene kazni ali globe," je zadevo komentiral Matej Arčon iz Gibanja Svoboda.

A Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč med drugim vključuje tudi nasprotje interesov. Opredeljuje ga tudi v primerih, ko zasebni interes uradne osebe ustvarja videz, da vpliva na njeno nepristransko odločanje. Komisija torej ugotavlja, da je Golob zakon prekršil. Ne ker bi kršil integriteto, temveč ker se je znašel v nasprotju interesov.

Odstavek o nasprotju interesov
Odstavek o nasprotju interesov
FOTO: POP TV

"Ker je pač šlo za njegovega prijatelja, bi Robert Golob moral obvestiti vlado, da je v tem primeru v nasprotju interesov. In vlada kot celota bi odločila, da se mora izločiti," odločitev pojasnjuje namestnica predsednice KPK Tina Divjak.

A kazen Goloba predvidoma še čaka. KPK je namreč po ugotovitvenem sprožila še prekrškovni postopek, ki je še v teku. Zagrožena globa v tem primeru znaša med 400 in 1200 evri.

"A kaj je na koncu izplen? Tresla se je gora, rodila se je miš. Ma kakšna miš, miškica," zadevo komentira Matej Grah iz Gibanja Svoboda.

"Mene kot funkcionarko KPK skrbi, jezi, predvsem pa zelo žalosti, da najvišji predstavniki oblasti na pravila, ki določajo, da mora odločanje v javni upravi potekati objektivno in čisto, da se tako izrazim, gledajo, kot da so ta pravila manj kot miš, da so miška," pa se je na izjavo odzvala Divjakova.

Golob brez komentarja

Golob tudi danes zadeve ni želel komentirati. Njegov odvetnik je že včeraj zatrdil, da je KPK postopek vodila nezakonito in bo zato vložil tožbo. Kaj na to pravi Komisija? "Komisija seveda postopka ni vodila nezakonito, ne glede na množico procesnih zahtevkov za izločitev za vpogled v spis tožb, ki so bile vložene. Smo seveda obravnavani osebi omogočili vse procesne pravice," zagotavlja Divjakova.

Zadeva Karigador, kot kaže, še ni zaključena. Tudi zato, ker iz vrst Demokratov prihajajo prvi pozivi, naj Golob odstopi s položaja poslanca. "Pričakujemo, da ne bi storil tega dejanja, kot so ga storili, da so se pritožili, ampak da bo spoštoval odločitev KPK in odstopil," pravi Elena Zavadlav Ušaj iz Demokratov.

Preberi še Kaj je KPK ugotavljala v primeru afere Karigador?

Golob je odstop, sicer s premierskega stolčka, v primeru, da KPK pri njem ugotovi kršitev integritete, obljubil pred državnozborskimi volitvami leta 2022. A tega po tem, ko je KPK ugotovila kršitev integritete v zadevi Bobnar, ni storil. Njegov odvetnik je takrat zoper odločitev vložil pritožbo, ki je na ustavnem sodišču še niso obravnavali.

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karigador kpk robert golob

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KOMENTARJI10

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Nikoliveclevo
23. 09. 2026 20.21
Ko ze mislis da tile svobodnjaki ne morejo biti bolj pokvarjeni in so dosegli dno te vedno presenetijo s cim se bolj pokvarjenim, kaj bolj nedemokraticnega kot to da se delas norca iz kpk in dajes v nic vsako odlocitev neodvisne institucije in to potem objavis prek treh dvornih norckov ne obstaja. Golobnjak hram laznjivcev in pokvarjencev.
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0 0
štajerc65
23. 09. 2026 20.18
Kdaj pa prideta na vrsto Stevo pa Janez pa Boris pa Jernej??????
Odgovori
-2
0 2
Thor78
23. 09. 2026 20.19
a si ti še zmeri v gmajni?
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+2
2 0
Thor78
23. 09. 2026 20.17
Izraz "leteča podgana" je slikovit in pogosto pogovoren izraz za mestnega goloba, ki ponazarja dvojni pogled ljudi na te ptičice
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+1
2 1
lakala28
23. 09. 2026 20.22
Dr. Golob nima notarsko overjene izjave, da ne bo šel v k9alcijo z bolnikom in dr. Golob ŠE NI v kazenskem postopku, kot je cvetober farške nsi, pa nobeden ne govori o odstopu. Kaj tu ni jasno? Dvojna merila? Tu meril sploh ni več. bolnikovi krimi nalci, goljufi in patološki lažnivci počnejo kar se jim zazdi, ker imajo 46+ glasov in pljuvajo po vseh ostalih, hkrati pa predstavljajo poden politike, ki se ji tudi afriški in azijski samodržci klanjajo. jaz se s tem ne bi hvalil.
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0 0
Bolfenk2
23. 09. 2026 20.16
Kakšna baraba je bil ta Golob.
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+1
2 1
lakala28
23. 09. 2026 20.23
amater za bolnika na ablasti. Do malega prsta na nogi mu ne seže. Z njegovimi rektalnimi alpinisti vred ne.
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0 0
kala 09
23. 09. 2026 20.00
Robi odidi.
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+2
5 3
biggie33
23. 09. 2026 19.58
Dr. Robert Golob, prvak levičarjev, ki si integriteto (Bobnar) razlaga po svoje, za nasprotje interesov (Karigador) pa še ni slišal.. ni kaj, pravi biser!!
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+2
5 3
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