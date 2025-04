Prvič po razkritjih je pred kamere stopil direktor celjske bolnišnice

Slovenija je majhna, povezave se hitro vzpostavijo, pa poudarja pravnik Miha Šepec. A ker je Subotičev nečak zasedel visok položaj, svari tudi: "Bolj kot je oseba pomembna v bolnišnici, z več javnimi sredstvi kot razpolaga, bolj je treba preučiti, ali so neke povezave, morda celo koruptivne".

Zato je po njegovem mnenju treba temeljito preveriti strokovnost kandidata in ugotoviti, ali je bil po izkušnjah, znanju in referencah res najboljši med vsemi."Če pa se izkaže, da ni najboljši, da je celo med slabšimi, pa je očitno neka povezava, zakaj je to mesto dobil."

V bolnišnici so pojasnili, da se je na razpis prijavilo 54 kandidatov, da pa so ocenili, da Subotić izkazuje strokovno znanje in ima izjemne komunikacijske veščine."On je bil začasno zaposlen v naši nabavni službi, kjer je opravljal, tehnična opravila, ki nimajo nobene povezave z naročanjem ali strateškimi odločitvami, kdo bo kakšno naročilo dobil," je pojasnil Kovačič.