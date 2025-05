Afera Karigador: zoper Goloba uvedena preiskava

Dober mesec dni po razkritju brezplačnih dopustov, domnevnih kadrovskih kupčij in suma izkoriščanja tretje največje bolnišnice v državi je Komisija za preprečevanje korupcije v predhodnem preizkusu potrdila sume in uvedla preiskavo zoper predsednika vlade Roberta Goloba.

Je predsednik vlade Robert Golob z več brezplačnimi dopusti v letu 2023 pri podjetniku Tomažu Subotiču v Karigadorju kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije? KPK, ki ga vodi Robert Šumi, je sredi aprila letos, po razkritjih v rubriki 24UR Fokus, uvedla tako imenovani predhodni preizkus. Ta je zdaj zaključen. Na protikorupcijski komisiji so kot kaže zbrali dovolj dokumentacije in informacij, da so uvedli uradno preiskavo. "Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi izvedenega predhodnega preizkusa glede dopustovanja predsednika Vlade RS v Karigadorju in odločanja o članih svetov javnih zavodov zoper dr. Roberta Goloba uvedla preiskavo zaradi utemeljenega suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja nasprotja interesov," so sporočili iz KPK. KPK je, so še zapisali, v predhodnem preizkusu pridobila dodatno dokumentacijo in pojasnila od več javnih institucij: "Po proučitvi prejetega gradiva je Komisija zaznala utemeljen sum kršitve določb nasprotja interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK, zaradi česar je senat Komisije sprejel sklep o uvedbi preiskave zoper uradno osebo, predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba, glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov. Obravnavana oseba je že prejela obvestilo o uvedbi preiskave, zato Komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost." To je že druga preiskava zaradi očitkov o korupciji zoper predsednika vlade. V prvi preverjajo, ali je Golob izvajal nedovoljene pritiske na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar.

Dopust v zameno za položaj?

Da je premier Robert Golob leta 2023 trikrat dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju na Hrvaškem, potrjujejo tudi zasebna sms- sporočila, ki smo jih objavili. "Tomaž, fantastično smo se imeli. Z veseljem pridemo še. Se morava res pogovoriti o tem. Ali imaš kakšno čistilko, ki jo lahko pokličemo, ko gremo? Ključe vzamem jaz, samo da vem, kako naj pustimo hišo. Še enkrat hvala."

“Vsi funkcionarji moramo pazit, kaj počnemo v privatnem času, še posebej to velja za najbolj odgovorne funkcije v državi, kamor predsednik vlade zagotovo sodi. Tukaj je zelo tanka meja med zasebnostjo in pa javnim delovanjem in dejstvo je, da je treba strogo ločiti zasebnost in da zasebni interes nikoli ne sme vplivati na moje javno delovanje ali javno odločitev in če to dosledno ločujemo v praksi ni težav,” je za rubriko Fokus razlagal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, Robert Šumi.

To je sporočilo, ki ga po enem izmed dopustov, premier Robert Golob poslal Tomažu Subotiču. Subotič mu je odgovoril:"Dragi Robi, sem vesel za vas ... ne rabiš skrbeti za čiščenje.. ključe vzemi, ostalo pa, ko se vidiva. Tomaž." Le nekaj dni po drugem Golobovem obisku Karigadorja, 8. junija 2023, je vlada Subotiča imenovala v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Javnosti vlada vse do danes ni razkrila, kako je pri tem imenovanju glasoval Golob. So pa morali celotno dokumentacijo, povezano z imenovanjem Subotiča, poslati Komisiji za preprečevanje korupcije. To so storili pred natanko mesecem dni. Iz kabineta predsednika vlade so takrat sporočili: Zahtevana dokumentacija je bila dne 28. 4. 2025 posredovana Komisiji za preprečevanje korupcije, so namreč takrat odgovorili.

Policija preverja pravne posle v celjski bolnišnici

Tomaža Subotiča je vlada Roberta Goloba imenovala tudi v svet zavoda Splošne bolnišnice Celje, ki je tretja največja bolnišnica v državi. V rubriki 24UR Fokus smo med drugim razkrili tudi sum, da so vpleteni za zasebene interese izkoristili javno bolnišnico. Na Policijski upravi Celje so nam potrdili, da preverjajo pravne posle z Odvetniško družbo Zidar Klemenčič: "Glede zadeve, ki jo omenjate, kriminalisti Sektorja kriminalistične policije, preverjajo okoliščine dogajanja. Več podatkov vam trenutno še ne moremo posredovati," so zapisali. Po prihodu Subotiča v Celje, je namreč kot zunanja odvetnica pogodbo dobila Odvetniška družba Zidar Klemenčič, ki jo vodi znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič. Ta pa Subotiča zastopa tudi zasebno. Eno od pravnih mnjenj pa mu je uredil kar direktor bolnišnice Dragan Kovačič. Tudi slednjega je odvetnica Zidar Klemenčič v preteklosti zastopala v preiskavi zaradi suma korupcije v primeru žilnih opornic.

To je elektronsko sporočilo s prošnjo za pravno mnenje za Subotičevo zasebno družbo, ki ga je Subotič poslal direktorju, ki ga je sam nadziral: "Doktor Dragan, kot sva govorila. Prosil bi mnenje glede komentarja v drugi točki in to do vključno srede. V četrtek je seja nadzornega sveta. Sedanji direktor je star že 72-73 let, prejšnjo pogodbo je sklenil s prejšnjim predsednikom nadzornega sveta, jaz sem novi in mu je nočem podaljšati - bilo bi nehigijensko /.../ Hvala, Tomaž." Deset minut pozneje Kovačič e-sporočilo posreduje odvetnici Nini Zidar Klemenčič. "Zdravo Nina! Prosim te, če lahko do srede podaš mnenje na tale problem za katerega me je zaprosil predsednik sveta zavoda. Lep pozdrav, Dragan." Zidar Klemenčič odgovori: "Zdravo, seveda pripravimo. Na zadevi bo delala odvetnica /.../. Na koga pri vas se lahko obrne, če bo imela kakšno vprašanje? Hvala. Nina Zidar Klemenčič."