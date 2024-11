Afera, ki je odnesla ministrico: KPK ni odkril nepravilnosti

OGLAS

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je obravnavo končala dva meseca od izbruha afere "modre luči". Kot so pojasnili, so pregledali javne objave in pridobili dokumentacijo ter pojasnila ministrstva za digitalno preobrazbo. "Na podlagi pridobljene dokumentacije in zbranih pojasnil ni bilo mogoče potrditi, da bi ministrica ali kdorkoli drug vplival na voznika, da naj uporabi modre luči, niti ni bilo mogoče potrditi, da je ministrica ali kdor koli drug pri pripravi dopisa za veleposlaništvo vplival na njegovo pripravo. Dopis, ki ga je za veleposlaništvo pripravilo ministrstvo za digitalno preobrazbo in ga je podpisala državna sekretarka, je bil pripravljen na podlagi vzorcev dopisov, ki jih je vozniku posredoval zaposleni na Centru za varovanje in zaščito Generalne policijske uprave, ministrstvo pa je dopis prilagodilo konkretni situaciji," so ugotovili. Ker sumov nezakonitih vplivov niso potrdili, so postopek ustavili.

Emilija Stojmenova Duh FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Spomnimo. Konec septembra je takratno ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh, ki se je zaradi svojega dela že soočala s hudimi kritikami, doletela še ena afera. V javnost je namreč pricurljala informacija, da je 26. maja vozilo ministrstva, s katerim se je odpeljala na službeno pot, med vožnjo proti dunajskemu letališču ujel radar. Mesec dni pozneje je ministrstvo dobilo poziv avstrijske policije za posredovanje informacije o tem, kdo je vozil vozilo in storil prometni prekršek. Namesto da bi jim odgovorilo, se je ministrstvo za digitalno preobrazbo raje obrnilo na slovensko veleposlaništvo na Dunaju in ga pozvalo, naj pristojne avstrijske organe prosi, da odstopijo od pregona voznika, češ da je bil na avstrijski avtocesti zastoj, zato je službeno vozilo ministrstva obtičalo v koloni. Da ministrica ne bi zamudila leta za Ženevo, kamor je bila namenjena, je bil voznik službenega avtomobila tako "primoran prižgati modre luči". Veleposlaništvo, ki pravne podlage za oprostitev kazni ni našlo, je o omenjenem dopisu obvestilo slovensko zunanje ministrstvo, to pa je – tudi z vidika ugleda Slovenije – ministrstvu za digitalno preobrazbo svetovalo, naj kazen poravna. Takrat še ministrica Stojmenova Duh je kljub temu vztrajala, da na ministrstvu niso naredili nič narobe. "Zaposleni na ministrstvu so ravnali v skladu z ustaljenim protokolom sodelovanja s centrom za varovanje in zaščito. Voznik je modre luči v dani situaciji (daljši zastoj) vklopil šele po posvetovanju z inšpektorjem tega centra, ki mu je tako ravnanje svetoval," so takrat navedli na ministrstvu za digitalno preobrazbo. Tudi zaprosilo veleposlaništvu na Dunaju so posredovali v skladu z usmeritvami Generalne policijske uprave (GPU), so še trdili, kar pa so na GPU zanikali.