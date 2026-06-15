Afera Knovs: obtožni predlog zoper Tonina zavržen

Po trojici članov NSi – Jerneju Vrtovcu, Janezu Žaklju in Jožefu Horvatu –, ki so od sodišča dobili dopis, da se zadeva Knovs seli v sodno dvorano na predobravnavni narok, pa je sklep danes prejel še četrti obravnavani v zadevi, evropski poslanec Matej Tonin. V dopisu so mu z okrajnega sodišča v Ljubljani sporočili, da je obtožni predlog zoper njega zavržen. Celotne odločbe sicer v uredništvo nismo prejeli, vendar pa je iz dela dokumenta, s katerim razpolagamo, moč sklepati, da je to posledica potencialne imunitete, ki jo Tonin kot evropski poslanec lahko ima.

Del odločbe, ki jo je prejel Matej Tonin FOTO: POP TV

Odločba se sklicuje na tri člene Zakona o kazenskem postopku (ZKP), in sicer prvi odstavek 136. člena, prvi odstavek 437. člena in drugi odstavek 277. člena zakona.

136. člen ZKP: "Če je v zakonu določeno, da je za pregon posameznih kaznivih dejanj potreben predlog oškodovanca oz. da je potrebno poprejšnje dovoljenje pristojnega državnega organa, ne more državni tožilec zahtevati preiskave in ne neposredno vložiti obtožnice oz. obtožnega predloga, če ne predloži dokaza, da je tak predlog podan oz., da je dovoljenje dano." Prvi odstavek 437. člena ZKP: "Sodnik z obrazloženim sklepom zavrže obtožni predlog ali zasebno tožbo, če spozna, da je podan kakšen od razlogov za ustavitev postopka, ki so določeni v 277. členu tega zakona." Drugi odstavek 277. člena ZKP: "Če senat ugotovi, da ni zahteve upravičenega tožilca ali potrebnega predloga ali dovoljenja za pregon ali če so podane druge okoliščine, ki začasno preprečujejo pregon, s sklepom zavrže obtožnico."



Slednje po besedah sogovornikov iz pravnih vrst pomeni, da bi, če bi Toninu imuniteto vzeli, tožilstvo zoper njega lahko vložilo nov, ločen obtožni predlog, če bi sumi kaznivega dejanja še obstajali. Tonin sicer zadeve Knovs ne komentira.