Afera Knovs: obtožni predlog zoper Tonina zavržen

Po trojici članov NSi – Jerneju Vrtovcu, Janezu Žaklju in Jožefu Horvatu –, ki so od sodišča dobili dopis, da se zadeva Knovs seli v sodno dvorano na predobravnavni narok, pa je sklep danes prejel še četrti obravnavani v zadevi, evropski poslanec Matej Tonin.
V dopisu so mu z okrajnega sodišča v Ljubljani sporočili, da je obtožni predlog zoper njega zavržen. Celotne odločbe sicer v uredništvo nismo prejeli, vendar pa je iz dela dokumenta, s katerim razpolagamo, moč sklepati, da je to posledica potencialne imunitete, ki jo Tonin kot evropski poslanec lahko ima.
Odločba se sklicuje na tri člene Zakona o kazenskem postopku (ZKP), in sicer prvi odstavek 136. člena, prvi odstavek 437. člena in drugi odstavek 277. člena zakona.
Slednje po besedah sogovornikov iz pravnih vrst pomeni, da bi, če bi Toninu imuniteto vzeli, tožilstvo zoper njega lahko vložilo nov, ločen obtožni predlog, če bi sumi kaznivega dejanja še obstajali.
Tonin sicer zadeve Knovs ne komentira.
Vrtovec je sicer na nedeljskem srečanju članov in simpatizerjev NSi v nagovoru komentiral informacije, da je obtožni predlog zoper tri vidne člane NSi, ki ga je Specializirano državno tožilstvo vložilo zaradi sumov zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), na sodišču prestal formalni in materialni preizkus.
Meni, da je šlo pri vložitvi obtožnega predloga "za umetno ustvarjeno afero, za konstrukt" ter da so poslanci zaradi opravljanja svoje naloge deležni diskreditacij, ovadb in postopkov. Ob tem je v okviru nove zakonodaje napovedal pregon tistih, ki "po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi".
Njegova napoved je že naletela na ostre kritike opozicije.
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