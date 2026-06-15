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Slovenija

Afera Knovs: obtožni predlog zoper Tonina zavržen

Ljubljana, 15. 06. 2026 20.01 pred 1 uro 2 min branja 29

Avtor:
Kaja Kobetič M.P.
Sprejem evroposlancev pri Nataši Pirc Musar

Preobrat za enega izmed četverice članov Nove Slovenije v aferi Knovs? Medtem ko so Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat dobili dopis sodišča, da bo v zadevi Knovs stekel predobravnavni nalog, pa se bo evropski poslanec Matej Tonin vsaj zaenkrat sodni dvorani izognil.

Po trojici članov NSi – Jerneju Vrtovcu, Janezu Žaklju in Jožefu Horvatu –, ki so od sodišča dobili dopis, da se zadeva Knovs seli v sodno dvorano na predobravnavni narok, pa je sklep danes prejel še četrti obravnavani v zadevi, evropski poslanec Matej Tonin.

V dopisu so mu z okrajnega sodišča v Ljubljani sporočili, da je obtožni predlog zoper njega zavržen. Celotne odločbe sicer v uredništvo nismo prejeli, vendar pa je iz dela dokumenta, s katerim razpolagamo, moč sklepati, da je to posledica potencialne imunitete, ki jo Tonin kot evropski poslanec lahko ima.

Del odločbe, ki jo je prejel Matej Tonin
Del odločbe, ki jo je prejel Matej Tonin
FOTO: POP TV

Odločba se sklicuje na tri člene Zakona o kazenskem postopku (ZKP), in sicer prvi odstavek 136. člena, prvi odstavek 437. člena in drugi odstavek 277. člena zakona.

136. člen ZKP: "Če je v zakonu določeno, da je za pregon posameznih kaznivih dejanj potreben predlog oškodovanca oz. da je potrebno poprejšnje dovoljenje pristojnega državnega organa, ne more državni tožilec zahtevati preiskave in ne neposredno vložiti obtožnice oz. obtožnega predloga, če ne predloži dokaza, da je tak predlog podan oz., da je dovoljenje dano."

Prvi odstavek 437. člena ZKP: "Sodnik z obrazloženim sklepom zavrže obtožni predlog ali zasebno tožbo, če spozna, da je podan kakšen od razlogov za ustavitev postopka, ki so določeni v 277. členu tega zakona."

Drugi odstavek 277. člena ZKP: "Če senat ugotovi, da ni zahteve upravičenega tožilca ali potrebnega predloga ali dovoljenja za pregon ali če so podane druge okoliščine, ki začasno preprečujejo pregon, s sklepom zavrže obtožnico."

Slednje po besedah sogovornikov iz pravnih vrst pomeni, da bi, če bi Toninu imuniteto vzeli, tožilstvo zoper njega lahko vložilo nov, ločen obtožni predlog, če bi sumi kaznivega dejanja še obstajali.

Tonin sicer zadeve Knovs ne komentira.

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Vrtovec je sicer na nedeljskem srečanju članov in simpatizerjev NSi v nagovoru komentiral informacije, da je obtožni predlog zoper tri vidne člane NSi, ki ga je Specializirano državno tožilstvo vložilo zaradi sumov zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), na sodišču prestal formalni in materialni preizkus.

Meni, da je šlo pri vložitvi obtožnega predloga "za umetno ustvarjeno afero, za konstrukt" ter da so poslanci zaradi opravljanja svoje naloge deležni diskreditacij, ovadb in postopkov. Ob tem je v okviru nove zakonodaje napovedal pregon tistih, ki "po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi".

Njegova napoved je že naletela na ostre kritike opozicije.

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KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Holy50
15. 06. 2026 21.32
Fino dokazujejo kako se nova vlada bori proti korupciji, klientelizmu, organiziranemu kriminalu lahko ustanovite 10 SKOK ov rezultat dela bo enak 0.
Odgovori
+1
1 0
Albert Konečnik
15. 06. 2026 21.25
Sodni dvorani se bodo pod to lažnivo vlado izognili tudi drugi trije modeli. Zaslombe imajo več kot dovolj.
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+2
2 0
rogla
15. 06. 2026 21.25
A je tip že našel "izgubljeni" kamion z maskami?
Odgovori
+4
4 0
Perrun
15. 06. 2026 21.19
NSi sama korupcija
Odgovori
+6
6 0
Bombardirc1
15. 06. 2026 21.17
Lej ga cerkvenega kljukca lažnivega.
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+8
8 0
Nelevonedesno
15. 06. 2026 21.16
So se že začeli odpustki našim 😡😡😡. Sramota za sodni sistem, ki bi moral biti neodvisen. Malega človeka pa kaznujejo samo zato, ker nima denarja, da dokaže svojo nedolžnost.
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+7
7 0
natmat
15. 06. 2026 21.15
Zakaj že je pred volitvami svoje EU kamerate prosil da to pride na vrsto po volitvah da jih zaradi tega ne zgubijo...???Črna kocka pa ni bila problem da se pojavi v javnosti ravno pred volitvami...banda pokvarjena...
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+5
5 0
Petur
15. 06. 2026 21.13
torej se evropskemu politiku spregleda kazniva dejanja..morali bi ga nemudoma odslovili,dokler ne prinese odločbo sodišča o nedolžnosti....
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+3
3 0
Svetec 2021
15. 06. 2026 21.03
Krivosodje....
Odgovori
+6
6 0
vlahov
15. 06. 2026 21.01
Kaj bi šele bilo . če bi izgubili volitve . komunisti bi jih zmetali v jamo .
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-6
0 6
Diabloss
15. 06. 2026 20.55
nič kriv pa se sklicuje na imuniteto
Odgovori
+8
9 1
blazter
15. 06. 2026 20.55
Eh, Slovenija.
Odgovori
+3
3 0
Korija ni več
15. 06. 2026 20.54
Kaj so si privoščili mediji pri poroki Zale Klopčič.Neverjetno kam gremo..😂
Odgovori
-1
0 1
MESE?AR
15. 06. 2026 20.39
Kaj sodna veja še ni "očiščena" ?
Odgovori
+1
4 3
lakala28
15. 06. 2026 20.50
Precej. Zato pa je šolski primer korupcije v zadevi Trenta na sodišču padel.
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+1
4 3
Vrhovni poveljnik
15. 06. 2026 20.36
V čudovitem času živimo! NSijevci, ki so pojem korupcije, so sedaj v vladni koaliciji. V Resnici so sami notarsko overjeni lažnivci, v SDS pa je toliko demokracije, kot v Demokratični republiki Kongo. Desničarji jokajo od sreče, ker bo njihov vnuk pel slovenske pesmi, ki jih je napisal Thompson.
Odgovori
+12
19 7
Deep1
15. 06. 2026 20.22
😆😂 So že našli čudežni tovornjak!
Odgovori
-1
13 14
gggg1
15. 06. 2026 20.20
Vejo, da ne morejo smiselno argumentirati obtožnice napram evropskim institucijam.
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+4
14 10
Hudi časi
15. 06. 2026 20.27
Saj ni obtožnica proti evropski instituciji. Proti Toninu je, ki ima imuniteto. To mu sicer lahko odvzamejo za ta primer.
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+7
12 5
biggbrader
15. 06. 2026 20.31
V EU bi naši lewi komisarčki, takoj ogoreli s tako tematiko.
Odgovori
+0
6 6
pepe2
15. 06. 2026 20.20
Poročila se je pa Zala Klopčič. 24ur se je odločil, da se bo odpovedal rumenemu tisku :)
Odgovori
+3
10 7
bohinj je zakon
15. 06. 2026 20.18
Nekdo je zaščitil Tonina? Kdo?
Odgovori
-1
8 9
biggbrader
15. 06. 2026 20.29
Kučan Ljudmila.
Odgovori
+0
7 7
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