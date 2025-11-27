Svetli način
Slovenija

Afera Litijska: Kaj se dogaja s famozno sodno stavbo?

Ljubljana, 27. 11. 2025 11.24 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Nika Kunaver
Komentarji
45

Mineva dve leti od 7,7-milijonskega nakupa, ki je odnesel takratno pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan in predsednico druge največje koalicijske stranke SD Tanjo Fajon. Kdaj bo država prenovila zanemarjeno sodno stavbo na Litijski cesti v Ljubljani? In – kateri državni uslužbenci se bodo vanjo vselili?

Konec leta 2023 je ministrstvo za pravosodje – z zeleno lučjo in pomočjo ministrstva za finance – v tišini in na hitro sprejelo odločitev o nakupu dotrajane poslovne stavbe na obrobju Ljubljane, na Litijski cesti v Štepanjskem naselju.

Posledice afere, ki smo jo razkrili nekaj dni po podpisu pogodbe in nakazilu kupnine, so odnesle vodstvo SD-ja ter vodstvo pravosodnega ministrstva. Sledile so kazenske ovadbe, nakup je v reviziji okrcalo tudi Računsko sodišče, medtem ko stavba še naprej sameva – in propada. Zaposleni na sodiščih, ki naj bi jim bila stavba prvotno namenjena, o njenem nakupu predhodno niso bili obveščeni, kupljene prostore pa so kmalu označili za neprimerne.

Spomnimo – stavbo je koprski poslovnež Sebastjan Vežnaver kupil le štiri leta prej iz stečajne mase podjetja Nikom za 1,7 milijona evrov. To je šest milijonov evrov manj, kot je zanjo plačala država.

Do pred kratkim notranja ministrica Andreja Katič je v zadevi Litijska Policiji predala naznanitve suma kaznivih dejanj. Nacionalni preiskovalni urad je nato izvedel hišne preiskave, marca letos pa so kriminalisti vložili kazenske ovadbe zoper četverico: Sebastjana Vežnaverja, koprskega poslovneža, ki je stavbo prodal državi, Uroša Gojkoviča, takratnega generalnega sekretarja ministrstva za pravosodje, Simona Starčka, vodjo projekta nakupa sodne stavbe, ter sodno cenilko Bredo Zorko, ki je podpisana pod dve cenitvi: starejšo, cenejšo, ki je bila leta 2019 podlaga za Vežnaverjev nakup stavbe, in novejšo, po kateri je država Litijsko preplačala za kar šest milijonov evrov. 

Pred kratkim je Specializirano državno tožilstvo zahtevalo sodno preiskavo. Če jo bo sodišče potrdilo, se bo s tem začel kazenski postopek.

V stavbo Sodni svet?

Da bi le našli primernega uporabnika za stavbo, je ministrstvo za pravosodje poslalo povpraševanje po državni upravi: "Ali kdorkoli potrebuje to zgradbo za svoje namene?" Odgovor je bil jasen – nihče ni izrazil interesa. "Odgovorili so, da ne, da nihče ne želi te zgradbe," je nekaj dni pred svojim odhodom v državnem zboru pojasnila takratna pravosodna ministrica Andreja Katič.

Ministrstvo za pravosodje za potrebe različnih pravosodnih organov najema prostore na 64 lokacijah, pri čemer skupni mesečni znesek najemnin znaša nekaj več kot 512 tisoč evrov.

Kljub temu se je morda vendarle našel organ, ki bi mu stavba – kljub pomanjkanju zadostnega števila parkirnih mest – prišla prav. "Pred kratkim je predsednica Sodnega sveta sicer neformalno povedala, da bi bil Sodni svet pripravljen vstopiti v to zgodbo," je dodala Katičeva.

Sodni svet ima trenutno sedež v najetih prostorih v središču Ljubljane. Ker jim sedanji najemodajalec zvišuje najemnino, bi se bili pripravljeni preseliti v to stavbo. je še dodala nekdanja ministrica. Za dobrih 500 kvadratnih metrov prostorov, v katerih deluje Sodni svet, država letno plača dobrih 80 tisoč evrov najemnine.

Res pa je, da bi moralo ministrstvo v državnem proračunu zagotoviti sredstva za celovito obnovo – ta bi stala več milijonov evrov. Zaenkrat teh sredstev ministrstvo v proračunu nima.

Ker je stavba na Litijski za potrebe Sodnega sveta prevelika – ta ima namreč 17 zaposlenih, 11 članov sveta pa se sestaja le ob sejah – je ministrstvo predlagalo, da se v objekt preseli tudi Center za izobraževanje v pravosodju. Tudi ta ima trenutno prostore v središču Ljubljane.

V primopredajnem zapisniku Sekretariata Ministrstva za pravosodje, ki smo ga pridobili neuradno, je sicer zapisano, da se za stavbo zanima tudi ljubljanski župan Zoran Janković. "Zato je bil pripravljen opomnik kot podlaga za razgovor ministrice s predsednikom vlade, ki pa (še) ni bil izveden," še piše v zapisniku.

Litijsko čistijo zaporniki

Od samega nakupa, torej že skoraj dve leti, mora za varnost stavbe skrbeti država. Zaradi razbitih oken in vrat, ki omogočajo zelo lahek vstop v objekt, so območje ogradili z višjo panelno ograjo. Ministrstvo za pravosodje ima urejeno tudi fizično in tehnično varovanje objekta, urejanje okolice in čiščenje zgradbe pa opravljajo zaporniki, kar po njihovih navedbah predstavlja "minimalni strošek".

Ministrstvo prek Državnega odvetništva medtem poskuša rešiti še težavo manjkajoče parcele. Ob nakupu je namreč država "pozabila" odkupiti manjši del zemljišča tik ob zadnjem vhodu – nekaj kvadratnih metrov veliko parcelo, ki je še vedno v lasti Sebastjana Vežnaverja. Brez te parcele uporaba stavbe sploh ni možna.

Litijska ministrstvo za pravosodje sodna stavba sebastjan vežnaver uroš gojkovič Simon Starček Breda Zorko
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
27. 11. 2025 12.20
S stavbo se ne dogaja ni, še manj pa se dogaja s kaznovanjem in zapiranjem odgovornih...
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
27. 11. 2025 12.20
+1
In zakaj je prodajalec kriv prodaš pač najboljšemu ponudniku
ODGOVORI
1 0
Wolfman
27. 11. 2025 12.17
+3
Lopovi volijo lopove in dokler bo narod neumen, se ga bo izkoriščalo?
ODGOVORI
3 0
MasteRbee
27. 11. 2025 12.17
To je drobiž v primerjavi z milijardami rabot v zdravstvu in sedaj je Maljevac dodal še stotine milijonov dveh procentov novega davka, koristi pa kakor kje.
ODGOVORI
0 0
GAYPROPAGANDA
27. 11. 2025 12.14
Prodajte to! Nihče jo noče in obnova nas bo stala še par milijonov!
ODGOVORI
0 0
GAYPROPAGANDA
27. 11. 2025 12.12
+0
"Ministrstvo prek Državnega odvetništva medtem poskuša rešiti še težavo manjkajoče parcele. Ob nakupu je namreč država "pozabila" odkupiti manjši del zemljišča tik ob zadnjem vhodu – nekaj kvadratnih metrov veliko parcelo, ki je še vedno v lasti Sebastjana Vežnaverja. Brez te parcele uporaba stavbe sploh ni možna."........................razlastite ga!
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
27. 11. 2025 12.13
+2
Ko bo Dominika v zaporu, potem pa sem za, da Vežnaverja razlastijo.
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
27. 11. 2025 12.19
"razlastite ga"...krast , to je vse kar znate.
ODGOVORI
0 0
Jon Bacek
27. 11. 2025 12.21
... in obvezno ministra Boštjančiča in Goloba v zaporu! Vsi so se omastili, na koncu bodo ovadili vratarja in snažilko! Kako nesposoben PV, ki sespreneveda, da ni vedel za nakup. Tudi Boštjanmčič naj ne bi nič bvedel, čeprav je sam osebno odobril transakcijo.
ODGOVORI
0 0
Jon Bacek
27. 11. 2025 12.21
... in obvezno ministra Boštjančiča in Goloba v zaporu! Vsi so se omastili, na koncu bodo ovadili vratarja in snažilko! Kako nesposoben PV, ki sespreneveda, da ni vedel za nakup. Tudi Boštjanmčič naj ne bi nič bvedel, čeprav je sam osebno odobril transakcijo.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
27. 11. 2025 12.12
+3
Samo res, zakaj še ni Domika in njen mož v priporu vsaj??
ODGOVORI
3 0
misterbin
27. 11. 2025 12.12
+2
Ja eni se pritužujejo ,češ koliko stanejo referendumi .To koliko je pa stala ta ruševina pa nišče ne piše .Zanimivo ,da nikogar ne preiskujejo .Ne Goloba ne Pipanove ne Boštjačiča .Nikogar a oni so naj več krivi .In seveda Pipanova nič kriva je pa iz gnezda SD .Tudi Jevšek je iz gnezda SD in je KPK ugotovil ,da Jevšek ni gradin na črno in je vse v naj lepšem redu
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
27. 11. 2025 12.10
+3
Če je to tekmovanje neumnosti, nam lahko zavida cel svet.
ODGOVORI
3 0
ptuj.si
27. 11. 2025 12.10
+5
To je spomenik levaški nesposobnosti.
ODGOVORI
5 0
Wolfman
27. 11. 2025 12.10
+1
Posledice kraj mladih političnih tajkunov kar ni konca! Neveejetno, kaj do sicer hoteli krasti in služiti za našimi hrbti? Ljudje, zakaj to volite? Zakaj hodite na volitve, če ne veste za kaj se gre!
ODGOVORI
1 0
Levcekk
27. 11. 2025 12.09
+2
Kakršen narod, takšna država.
ODGOVORI
2 0
Stajerc22
27. 11. 2025 12.07
najboljsa vlada
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
27. 11. 2025 12.07
+1
To niso profesionalni kradljivci, to so popolni amaterji.
ODGOVORI
1 0
Kod.
27. 11. 2025 12.05
+4
V primopredajnem zapisniku Sekretariata Ministrstva za pravosodje, ki smo ga pridobili neuradno, je sicer zapisano, da se za stavbo zanima tudi ljubljanski župan Zoran Janković..............Še nekdo ki vidi priložnost kako napolniti žep
ODGOVORI
4 0
zdravkob
27. 11. 2025 12.01
+3
In potem vlada ponuja objekt naokoli, ali ga kdo rabi? V odgovor pride, NE!!! Vlada kupila objekt z 7,7 mio€, ki ga nihče ne rabi niti zastonj! Tega ni niti v Ukrajini, pa tam so menda slavni po takih rabotah.
ODGOVORI
3 0
Nakubik
27. 11. 2025 11.59
+5
vodstvo Sd naj se odreče božičnici in ministrstvo za Pravosodje pa bo nekaj ostalo za obnovo
ODGOVORI
5 0
ptuj.si
27. 11. 2025 11.59
+4
Levaki ne znajo z tujim denarjem upravljati.
ODGOVORI
5 1
štajerc65
27. 11. 2025 11.48
+12
Lep primer kako se da napizdit državo.
ODGOVORI
12 0
JApajaDAja
27. 11. 2025 11.57
+1
ta država smo mi vsi-davkoplačevalci....mi bomo nepovratno financirali vodovod-obnovo v veliki kladuši v bih....nas kdo kdaj kaj vpraša?
ODGOVORI
1 0
Kod.
27. 11. 2025 11.48
+8
Tukaj pa ne bo starih znancev
ODGOVORI
8 0
