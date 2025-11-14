Afera Litijska: SDT vložilo zahtevo za sodno preiskavo

Konec marca je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podal kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter zoper eno fizično osebo zaradi ponarejanja listin pri nakupu stavbe za potrebe sodstva na Litijski cesti v Ljubljani.
Specializirano državno tožilstvo (SDT) pa je zdaj očitno končalo predkazenski postopek in vložilo zahtevo za sodno preiskavo nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, so za naš medij potrdili na ministrstvu za pravosodje.
Če bo sodišče zahtevo SDT odobrilo, se bo začel kazenski postopek.
Spomnimo ...
Kot smo že poročali, naj bi bili med ovadenimi nekdanji generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu iz kvote SD Uroš Gojković, nekdanji vodja službe za nepremičnine in investicije ter vodja projekta nakupa sodne stavbe Simon Starček, direktor koprskega podjetja Cenzurirano Sebastjan Vežnaver ter sodna cenilka Breda Zorko, sicer avtorica dveh cenitev Litijske. Med ovadenimi je tudi Vežnaverjevo podjetje Rezidenca Rajski vrt, ki si je stavbo na Litijski cesti v Ljubljani tudi lastilo. Podjetje je bilo pozneje preimenovano v Cenzurirano, medijsko svetovanje.
Kriminalisti sumijo, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v imenu podjetja in v njegovo korist, ki je bilo v nakupno-prodajnem postopku tudi prejemnik protipravne premoženjske koristi v višini 2,9 milijona evrov.
Spomnimo, tik preden je stavbo konec leta 2019 iz stečajne mase podjetja Nikom kupil Vežnaver, je Zorkova tržno vrednost prazne in precej poškodovane stavbe postavila pri 2,9 milijona evrov, Vežnaver pa je stavbo kupil za le 1,7 milijona evrov.
V NPU so marca pojasnili, da je bila stavba kupljena po bistveno previsoki ceni, saj da jo je prodajalec od junija 2020 neuspešno prodajal za nižjo ceno. Dodali so, da sta osumljeni osebi poskrbeli in besedilo javnega poziva za nezavezujoče zbiranje ponudb priredili, da je pogojem najbolj ustrezala prav stavba na Litijski cesti 51 v Ljubljani.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.