Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Afera Litijska: SDT vložilo zahtevo za sodno preiskavo

Ljubljana, 14. 11. 2025 10.42 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H. , N.K.
Komentarji
13

Na ministrstvu za pravosodje so nam potrdili, da je specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo v zadevi Litijska. To pomeni, da je tožilstvo končalo s preiskavo in če bo sodišče njihovo zahtevo odobrilo, se bo začela naslednja faza postopka oziroma kazenski postopek.

Stavba na Litijski
Stavba na Litijski FOTO: POP TV

Konec marca je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podal kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter zoper eno fizično osebo zaradi ponarejanja listin pri nakupu stavbe za potrebe sodstva na Litijski cesti v Ljubljani.

Specializirano državno tožilstvo (SDT) pa je zdaj očitno končalo predkazenski postopek in vložilo zahtevo za sodno preiskavo nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, so za naš medij potrdili na ministrstvu za pravosodje.

Če bo sodišče zahtevo SDT odobrilo, se bo začel kazenski postopek.

Spomnimo ...

Kot smo že poročali, naj bi bili med ovadenimi nekdanji generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu iz kvote SD Uroš Gojković, nekdanji vodja službe za nepremičnine in investicije ter vodja projekta nakupa sodne stavbe Simon Starček, direktor koprskega podjetja Cenzurirano Sebastjan Vežnaver ter sodna cenilka Breda Zorko, sicer avtorica dveh cenitev Litijske. Med ovadenimi je tudi Vežnaverjevo podjetje Rezidenca Rajski vrt, ki si je stavbo na Litijski cesti v Ljubljani tudi lastilo. Podjetje je bilo pozneje preimenovano v Cenzurirano, medijsko svetovanje. 

Preberi še Afera Litijska: NPU kazensko ovadil štiri fizične in eno pravno osebo

Kriminalisti sumijo, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v imenu podjetja in v njegovo korist, ki je bilo v nakupno-prodajnem postopku tudi prejemnik protipravne premoženjske koristi v višini 2,9 milijona evrov.

Spomnimo, tik preden je stavbo konec leta 2019 iz stečajne mase podjetja Nikom kupil Vežnaver, je Zorkova tržno vrednost prazne in precej poškodovane stavbe postavila pri 2,9 milijona evrov, Vežnaver pa je stavbo kupil za le 1,7 milijona evrov.

V NPU so marca pojasnili, da je bila stavba kupljena po bistveno previsoki ceni, saj da jo je prodajalec od junija 2020 neuspešno prodajal za nižjo ceno. Dodali so, da sta osumljeni osebi poskrbeli in besedilo javnega poziva za nezavezujoče zbiranje ponudb priredili, da je pogojem najbolj ustrezala prav stavba na Litijski cesti 51 v Ljubljani.

litijska afera sodna preiskava specializirano državno tožilstvo
Naslednji članek

Furs zarubil devet avtomobilov, prejeli več klicev dolžnikov

SORODNI ČLANKI

Afera Litijska: NPU kazensko ovadil štiri fizične in eno pravno osebo

Afera Litijska: zoper eno cenilko ne morejo ukrepati, drugi vrnil licenco

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
modelx
14. 11. 2025 11.15
še klemenčičevo zraven dati. samo roke ji je potrbno povohati in videli boste, da ji smrdijo, ker jih je imela globoko v tem dr....
ODGOVORI
0 0
Majzelj
14. 11. 2025 11.14
+1
Kje je pa Pipanova?????
ODGOVORI
1 0
assassin911
14. 11. 2025 11.16
In Boštjančič ter golob.
ODGOVORI
0 0
najboljsa24
14. 11. 2025 11.13
Mene pa zanima kakšna je situacija z one še večjo blamažo in škodo-računalniki, ki so jih nabavili. so še na skladušču?
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
14. 11. 2025 11.12
Lazejo vsii od tozilstva do NPU. Cisto druge stevilke so zdaj dal v javnost.
ODGOVORI
0 0
Martinović
14. 11. 2025 11.12
+1
Sodnik na pristojnem sodišču bo prejel telefonski klic, v katerem se bo dogovrila strategija upravljanja s to zadevo. Verjetno bodo zahtevo SDT odobrili (saj so blizu volitve), potem pa se bo zadeva nekaj čass vlekla in končala s sklepom o nezadostnosti dokazov ali pa bo zastarala. Vse po volitvah, vse koordinirano s sodnikom pristojnega sodišča, kot v vseh podobnih zadevah in zadevah kjer imajo pomembni ljudje svoje interese. Skratka vldavina prava in pravna država ne samo prosto po EU, ampak začinjena s slovensko sodno realnostjo in Golobovo plesno šolo.
ODGOVORI
1 0
zaba67
14. 11. 2025 11.11
+1
glavni krivci za nakup Švarc Pipanova, Boštjančič in Golob so se seveda skrili za Zdolška, Čeferine ipd....
ODGOVORI
1 0
martin celin
14. 11. 2025 11.09
+1
Pa ne sedaj ! Po volitvah.
ODGOVORI
1 0
Antena
14. 11. 2025 11.07
+3
Je Dominika , kaj placala al je samo dober stolcek zamenjala
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
14. 11. 2025 11.04
+2
ministrica, kot podpisnica pogodbe o nakupu je pa izvzeta od pregona?
ODGOVORI
2 0
Martinović
14. 11. 2025 11.15
Dominika Švarc Pipan je v kasti nedotakljivih. Tožilstvo to dobro ve, in so jo, zelo pametno v kontekstu uspešnosti ovadbe, iz dokumentov izločili!
ODGOVORI
0 0
medusa
14. 11. 2025 11.02
+1
Naj jo Levica in Svoboda odkupi ,ker si jo zaslužijo.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
14. 11. 2025 11.01
+3
Vsi nedolžni, mi smo pa bagri.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330