Afera Litijska: SDT vložilo zahtevo za sodno preiskavo

Konec marca je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podal kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter zoper eno fizično osebo zaradi ponarejanja listin pri nakupu stavbe za potrebe sodstva na Litijski cesti v Ljubljani.

Specializirano državno tožilstvo (SDT) pa je zdaj očitno končalo predkazenski postopek in vložilo zahtevo za sodno preiskavo nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, so za naš medij potrdili na ministrstvu za pravosodje.

Če bo sodišče zahtevo SDT odobrilo, se bo začel kazenski postopek.