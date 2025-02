Afera Litijska: zoper eno cenilko ne morejo ukrepati, drugi vrnil licenco

"Zakon o sodnih cenilcih je stopil v veljavo leta 2019. Tako da ministrstvo za pravosodje, ki je sedaj pristojno za disciplinske postopke, če govorimo o sodnih cenilcih, za te zadeve pred tem datumom ne more postopati," je v začetku februarja pojasnila Katičeva.

Njihovi odgovori so skopi: "NPU vodi predkazenski postopek, ki ga usmerja pristojno državno tožilstvo".

Zakaj je bila druga cenitev nesojene sodne stavbe na Litijski kar 5 milijonov višja? In zakaj je bil pod dokumentom podpisan cenilec, ki cenitve sploh ni pripravil? Tudi odgovore na ta vprašanja so iskali kriminalisti, ko so maja lani potrkali tudi na vrata sodne cenilke Brede Zorko . Dobrega pol leta kasneje smo Policijo vprašali, kakšen je bil izplen majskih hišnih preiskav.

Pod drugo, skoraj 8-milijonsko cenitev, sicer ni bila podpisana Breda Zorko, temveč njen kolega, sodni cenilec Anton Rigler, čeprav pri pripravi ni sodeloval.

Cenitve pa Rigler sicer ni ožigosal kot sodni cenilec, temveč z žigom Združenja izvedencev in cenilcev gradbene stroke SICGRAS. Da je nenavadno, da se je podpisal pod delom nekoga drugega, so takrat ocenili tudi v združenju in sprožili notranjo kontrolo.

"Cenilca smo o izsledkih obvestili, a se je aprila lani sam odpovedal cenilstvu stvarnega premoženja in licenco SICGRAS vrnil," so pojasnili.

Za pojasnilo oziroma odziv smo prosili tudi Bredo Zorko in Antona Riglerja, ki pa se na naš klic do priprave prispevka nista odzvala. Je pa njuna vloga v aferi Litijska na pravosodnem ministrstvu sprožila resen razmislek: "Kaj moramo narediti, da bodo cenilci uporabljali metodologije, ne samo neke mednarodne standarde in da se cenitve iste nepremičnine ali pa za podobne ne bodo tako zelo razlikovale."

Ravno pred nekaj tedni so se, dodaja ministrica, na to temo sestali še s tremi pristojnimi ministri.