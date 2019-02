Dogovori o javnem naročilu so tekli že mesec dni pred objavo

Dogovori o javnem naročilu za maketo so tekli že mesec dni pred objavo. Vse to je razvidno iz dopisovanja med člani kabineta ministrstva za infrastrukturo in oglaševalsko agencijo. V imenu takratnega ministra Gašperšiča in vodje projekta drugi tir ter državnega sekretarja Lebna je bila to Nataša Pelko. Ki je, kot je razvidno iz dopisovanja, imela vse niti v rokah. Pelkova je sporočila, "da bodo danes popoldan posredovali podatke za pripravo projektne naloge, jutri pa naknadno podatke glede makete."