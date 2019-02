Afera maketa: Nataša Pelko v prvem odzivu še bolj obremenila Lebna

Na policijo je bila v petek vložena kazenska ovadba zoper Jureta Lebna , Petra Gašperšiča ter vodstvi DRI in DRSI kot kriminalno združbo, ki je zavajala nadrejene in slovensko javnost z lažnimi podatki o milijardnem projektu drugi tir. Podrobnosti in odzive bodo imeli v oddaji24UR ZVEČER.

Potem ko je sedanji minister za okolje in nekdanji vodja projekta drugi tir Jure Leben s prstom večkrat pokazal na Natašo Pelko, češ da je delala na lastno pest, ta zdaj vrača udarec.

Točno teden dni po naši objavi elektronskih sporočil, ki so pokazala, da se je vse ključne odločitve sprejemalo veliko prej, preden je sploh bil objavljen javni razpis, na katerem so tako ali tako napačno izbrali dražjega ponudnika, ena glavnih akterk zdaj pojasnjuje svojo vlogo. In prav nič ne okoliši, nadzornikom in celotnemu vodstvu podjetja 2TDK v dopisu sporoča, da ni delala na lastno pest, pač pa izključno po navodilih takratnega vodstva. Po domače po navodilih dveh članov stranke SMC – ministra Petra Gašperšičain Jureta Lebna.

Pelkova piše, da ni sodelovala pri dogovarjanju za maketo, da ni vedela, kdo se je na razpis prijavil in kdo je bil izbran, da tudi ni sodelovala z agencijo Futura. Spomnimo, vodstvo SMC se brani tudi očitkov, da so si tako posredno financirali tudi predvolilno kampanjo.



E-pošto z ocenjenimi vrednostmi javnih naročil, torej predračuni in specifikacijami za javno naročilo, ki so zaokrožili v javnosti, pa da je posredovala naprej pristojnim, kot ji je bilo naročeno, še piše Pelkova.