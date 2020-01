Afera maketa: vložene štiri kazenske ovadbe

Afera maketa je po skoraj dveh letih od predstavitve tako korak bližje epilogu. Po februarskih hišnih preiskavah, kjer so bili zlorabe položaja osumljeni štirje uslužbenci Direkcije za infrastrukturo, so ljubljanski kriminalisti na zadnji dan lanskega leta vložili kazenske ovadbe zoper štiri fizične osebe. Jureta Lebna med osumljenimi lani ni bilo. Ali je med ovadenimi, pa na policiji niso želeli razkriti.

Okoljevarstveniki namreč pravijo, da je skrajni čas, da se podnebnim spremembam nameni več pozornosti. "Vsekakor je pozitivno, da bo v kabinetu predsednika vlade sekretar, ki se bo ukvarjal s podnebnimi spremembami, vendar je to samo prvi korak," pravi okoljevarstvenik Dušan Plut.

V kabinetu predsednika vlade so danes potrdili, da se premier Marjan Šarec z Lebnom pogovarja o možnosti imenovanja za državnega sekretarja, odgovornega za podnebne spremembe. Kar je Šarec dopuščal že ob razhodu z ministrom. "Da se bo pokazalo, da je to, kar ves čas govori, res, potem bom z veseljem z njim sodeloval naprej v katerikoli drugi obliki," je dejal marca lani premier Šarec. Kakšna bo najverjetnejša oblika? Državni sekretar, zadolžen za področje podnebnih sprememb. Funkcija, ki se je veselijo predvsem okoljevarstveniki.

Vlada bo namreč morala, tako Plut, podnebno problematiko obravnavati bolj celovito. Jo vključevati v razvojne načrte, se posvetovati z znanstveniki in prisluhniti nevladnim organizacijam. "Na prebivalca 4-krat do 5-krat presegamo nosilnost našega planeta. Je seveda prilagajanje na podnebne spremembe in blaženje podnebnih sprememb izredno pomembna, lahko bi rekli celo civilizacijska naloga," še dodaja Plut.

Odzivi koalicijskih partnerjev so medtem skopi. Socialni demokrati in stranka upokojencev Lebnove vrnitve ne komentirajo, medtem ko v Stranki Alenke Bratušek poudarjajo, da je imenovanje sekretarjev stvar ministrov oziroma predsednika vlade.

In podobno tudi v SMC, stranki, ki jo je Leben zapustil kmalu po odhodu z vlade. Pričakujejo le,"da bodo aktivnosti potekale skladno s politiko ministrstva za okolje in prostor ter ostalih ministrstev."

Na okoljskem ministrstvu, ki ga je Leben zapustil, sicer že imajo sektor in oddelek za podnebne spremembe, z njimi pa se ukvarjajo tudi na Agenciji za okolje.