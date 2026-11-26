Kot so danes sporočili s Specializiranega državnega tožilstva, je višje sodišče s sodbo z dne 10. septembra delno ugodilo njihovi pritožbi zoper sodbo koprskega okrožnega sodišča z dne 30. maja 2024 zaradi zlorabe prostitucije v nekdanjem nočnem klubu Marina v Ajševici pri Novi Gorici. Vse pritožbe obrambe je v celoti zavrnilo. Višje sodišče je Sergeju Racmanu določeno kazen za to kaznivo dejanje zvišalo s štirih let in šestih mesecev na štiri leta in deset mesecev zapora. Ob upoštevanju predhodno izrečene kazni v drugi kazenski zadevi mu je izreklo enotno kazen šestih let in dveh mesecev zapora namesto petih let in desetih mesecev ter stransko denarno kazen 33.000 evrov, potem ko mu je okrožno sodišče naložilo 30.000 evrov.

Sergej Racman FOTO: Bobo

Poleg tega je sodišče odločilo, da se Racmanu, Jožetu Kojcu in Dejanu Šurbku odvzame protipravno pridobljena premoženjska korist, vsakemu v višini 1.462.193,16 evra. Podjetju Cratos je namesto prvostopenjske denarne kazni 100.000 evrov izreklo kazen prenehanja pravne osebe. Za Šurbka, Kojca in Vesno Ternovec je potrdilo prvostopenjske kazni. Šurbek in Kojc sta bila obsojena na po štiri leta in štiri mesece zapora ter stransko denarno kazen 21.000 oziroma 30.000 evrov, Ternovec pa na dve leti in dva meseca zapora. Koprsko okrožno sodišče je 30. maja 2024 štiri fizične osebe in podjetje Cratos spoznalo za krive zlorabe prostitucije v okviru hudodelske združbe. Po ugotovitvah sodišča so med avgustom 2014 in januarjem 2019 prek kluba Marina za prostitucijo izkoristili 417 žensk. Vodstvo kluba je izvajalkam določalo pravila in vzpostavilo strog odnos podrejenosti, brez takšnega mehanizma nadzora pa bi lokal po oceni prvostopenjskega senata hitro prenehal delovati.

Racija v nočnem klubu Marina FOTO: POP TV