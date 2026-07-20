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Slovenija

Afera Mijić: odpisani dolgovi in neuspešno vročanje poziva

Ljubljana, 20. 07. 2026 19.53 pred 59 minutami 3 min branja 15

Avtor:
Nika Kunaver
Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami

Čeprav je poslanec Resnice Boris Mijić javno obljubil poplačilo vseh dolgov, se zapleta že pri prvih korakih. Trinajst njegovih nekdanjih zaposlenih mu prek detektiva neuspešno vroča poziv za plačilo več kot 41.000 evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Kaj pa razkriva podroben pregled stečaja Mijićevega prejšnjega podjetja? Podjetje je pred petimi leti propadlo s kar 355 tisoč evri dolgov, upniki niso dobili niti centa.

Je poslanec stranke Resni.ca Boris Mijić res žrtev podedovanih dolgov, kot je trdil njegov strankarski šef Zoran Stevanović, ali pa je žrtev neplačevanja naročnikov, kot trdi sam?

"Podjetje, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mijić," je 12. junija letos dejal predsednik Državnega zbora in stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Mijić je 8. julija pojasnjeval drugače. Dejal je, da so njegove težave nastale "zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec".

V uredništvu smo čez konec tedna prečesali podatke o Mijićevem nekdanjem podjetju Progros 1. Tudi to se je ukvarjalo s pleskarskimi in drugimi gradbenimi deli, januarja 2020, torej pred šestimi leti, pa je končalo v stečaju.

Podjetje je že takrat dolgovalo državi oziroma Finančni upravi Republike Slovenije, ki je, kot izhaja iz dokumentacije, stečajni postopek tudi sprožila in za njegov začetek založila denar.

Mijić, ki je podjetje vodil od leta 2016 in je bil pred stečajem tudi njegov edini lastnik, je pridelal velike dolgove.

Skupno je bilo prijavljenih za več kot 382.000 evrov terjatev. Boris Mijić je bil za več deset tisoč evrov obveznosti, med drugim za posojila pri banki SKB, tudi osebni porok.

Stečajni upravitelj je na koncu priznal za več kot 355.000 evrov dolgov in ugotovil: "Upravitelj ugotavljam, da postopka poplačila terjatev upnikov ne bo mogoče izvesti in bo končni delež poplačila terjatev nič, saj stečajna masa ne zadošča niti za pokritje vseh stroškov stečajnega postopka."

Mijićeve poslovne težave torej niso nekaj novega. Velik del dolgov je bil njegovemu podjetju v stečajnem postopku že odpisan.

Ali se lahko enako ponovi tudi v aktualnem primeru? Podjetje je pred nekaj dnevi zaprlo še zadnji delujoči bančni račun. Trinajstim nekdanjim delavcem pa Mijiću niti prek odvetnika in detektiva ne uspe vročiti poziva zaradi več kot 41.000 evrov dolga, med drugim zaradi neizplačanih plač.

Zaposleni so se po pomoč obrnili na Delavsko svetovalnico. "Gospod Boris Mijić je oseba, ki je očitno zelo iskreno rekla, da bo zadevo rešila. Verjamem, da bo ta zadeva ustrezno in hitro rešena. Zdaj ima priložnost. Še enkrat ponavljam: če gospod Mijić to posluša, ga ponovno pozivam, naj poziv prevzame," je dejal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

Mijić po njegovih besedah nikakor ni žrtev sistema. "Mijić je sistem. To moram poudariti. Mijić je simptom sistema, ki deluje in je aktiven že leta oziroma desetletja. V Delavski svetovalnici na to opozarjamo že desetletja," je dejal Lukić.

Podjetje Progros sicer že skoraj dve leti ne sme zaposlovati tujcev, saj je uvrščeno na tako imenovani črni seznam Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Tudi danes so naša novinarska vprašanja ostala neodgovorjena. Med drugim smo spraševali, od kod skoraj 400.000 evrov odpisanih dolgov in zakaj Mijić kljub javnim obljubam ne prevzame poziva nekdanjih delavcev.

Na vprašanja nista odgovorila niti poslanec Boris Mijić niti njegov oče, ki je vodenje podjetja Progros prevzel pred kratkim.

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KOMENTARJI15

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Slovenska pomlad
20. 07. 2026 20.53
Neuspešno vročanje je pa taktika Janše,ki mu tako zadeve "zastarajo".
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+1
1 0
DKR
20. 07. 2026 20.52
Levaki se lovijo na to zgodbo kot muhe na d..ek,......pozabljajo pa na prisluhe iz Black Cuba,...... levaki pač.
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+1
1 0
Fago
20. 07. 2026 20.48
Kako je lahko ponovno odprl podjetje oz. imel upravno funkcijo, če je prejšnje končalo v stečaju? Ali zakon tega ne prepoveduje? Je kršil zakon?
Odgovori
0 0
mr.poper
20. 07. 2026 20.47
Preko detektiva a neuspešno hahaha .
Odgovori
0 0
berger 2
20. 07. 2026 20.46
Članek je napisan precej zmedeno. Prvo, dolguje podjetje in ne direktor ali lastnik. Podjetje je namreč d.o.o Katero podjetje je šlo v stečaj. ??? Pogledal sem podatke iz bilance Podjetje Progros d.o.o je v letih 2022, 23 in 24 poslovalo z skromnim dobičkom med 15 in 30.000 € V letu 2024 je imelo podjetje še pozitiven kapital v višini cca 80.000 € Za l 2025 NI PODATKOV Je pa podatek, da je podjetje blokirano in da je blokado zahteval FURS. To pomeni, da če pride kakršen koli priliv denarja na račun podjetja, direktor z njim ne razpolaga. Posledično: Podjetje Progros d.o.o že več kot leto dni ni mogel plačati delavcev. Podjetje Progros d.o.o po podatkih ni v stečaju, Kaj je bilo je z kapitalom, ki ga je po bilanci iz leta 2024 še imelo ?'' Tudi ni znano če ima podjetje še neizterjane zahteve do svojih kupcev ??? Je pa res, da bi moral Milič, preden je kandidiral povedati, da ima podjetje v blokadi. Tudi sicer ne daje vtisa nekega poslovneža Očitno je prevzel dejavnost / podjetje od svojega očeta, čeprav temu očitno ni dorasel Vsekakor pa "poslovni neuspeh" ni kaznivo dejanje
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-1
0 1
kakorkoliže
20. 07. 2026 20.42
Med tem pa išče nove delavce in ponuja visoka plačila. Baraba lopovska.
Odgovori
+5
5 0
jank
20. 07. 2026 20.42
Sama zgodba tega tipa je dno dna. Še hujše pa je, da ga desničarji celo zagovarjajo in ga prikazujejo celo kot žrtev t.i. mainstream medijev in nepravih novinarjev in so jim napovedali vojno. In to so tisti, ki se imajo za edine in prave borce proti kriminalu in korupciji, ki govorijo pravljice o nekem SKOK-u.
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+4
5 1
biggie33
20. 07. 2026 20.40
Zanimivo je, da se o teh zlorabah govori že več kot 15 let, pa nobena vlada ni imela poguma zapreti te luknje v zakonodaji. Ne leva ne desna. Če lahko po stečaju posel brez težav nadaljuje zakonec ali drug ožji družinski član, potem je jasno, da sistem ne deluje tako, kot bi moral. Ko se več kot 15 let nič ne spremeni, je težko verjeti, da gre le za naključje ali nesposobnost..
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+3
3 0
Artechh
20. 07. 2026 20.38
Lepo da se za afere tako za kmate, podporam. Kaj pa afera glasovalna naprava levice?
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+0
2 2
LoToGo
20. 07. 2026 20.19
Se je kar zasral, ko je kandidiral in zdaj prihajajo na svetlo še vse druge svinjarije.
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+12
12 0
Mens sana
20. 07. 2026 20.12
.............globoko tonemo in dna ni še videti, poslanec je lahko vsak, tudi arestant, med razpisnimi pogoji za opravljanje koncesijske dejavnosti pa se zahteva, poleg potrdila o nekaznovanosti, tudi potrdilo, da imate poravnane vse obveznosti do države................
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+13
13 0
FERDO9
20. 07. 2026 20.12
To bo DOKTOR ZNANOSTI Prodanovič vse poplačal in rešil. UPS, saj izgleda, da je vrnil DOKTORAT, spremenil podatke na FB. Kaj plačujemo mi oziroma kaj se nam sprehaja po DZ.
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+12
13 1
Jermen
20. 07. 2026 20.10
Kje si Stevanovic resitelj korupcije???
Odgovori
+15
15 0
BBcc
20. 07. 2026 20.03
Alpski Trump je za korupcijo.
Odgovori
+8
10 2
mackon08
20. 07. 2026 20.02
Pa naj mi nekdo razloži kako ne morejo detektivi vročiti poziva. Je mogoče na luni ali kaj?
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+16
17 1
zibertmi
20. 07. 2026 19.58
imamo pravno državo,ko jo vodijo levi.imamo diktaturo in sodišča v lastti sds,ko jo vodi janša.tudi ,če je ne vodi je zaščiten,kot takrat ,ko je bil komunist.udbovec,kot je rekel tajni agent udbe takrat .spasič
Odgovori
+12
13 1
kunccix
20. 07. 2026 19.57
Bodo desni komentatorji razložili
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+10
12 2
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