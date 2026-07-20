Afera Mijić: odpisani dolgovi in neuspešno vročanje poziva

Je poslanec stranke Resni.ca Boris Mijić res žrtev podedovanih dolgov, kot je trdil njegov strankarski šef Zoran Stevanović, ali pa je žrtev neplačevanja naročnikov, kot trdi sam?

"Podjetje, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mijić," je 12. junija letos dejal predsednik Državnega zbora in stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

Mijić je 8. julija pojasnjeval drugače. Dejal je, da so njegove težave nastale "zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec".

V uredništvu smo čez konec tedna prečesali podatke o Mijićevem nekdanjem podjetju Progros 1. Tudi to se je ukvarjalo s pleskarskimi in drugimi gradbenimi deli, januarja 2020, torej pred šestimi leti, pa je končalo v stečaju.

Podjetje je že takrat dolgovalo državi oziroma Finančni upravi Republike Slovenije, ki je, kot izhaja iz dokumentacije, stečajni postopek tudi sprožila in za njegov začetek založila denar.

Mijić, ki je podjetje vodil od leta 2016 in je bil pred stečajem tudi njegov edini lastnik, je pridelal velike dolgove.

Skupno je bilo prijavljenih za več kot 382.000 evrov terjatev. Boris Mijić je bil za več deset tisoč evrov obveznosti, med drugim za posojila pri banki SKB, tudi osebni porok.

Stečajni upravitelj je na koncu priznal za več kot 355.000 evrov dolgov in ugotovil: "Upravitelj ugotavljam, da postopka poplačila terjatev upnikov ne bo mogoče izvesti in bo končni delež poplačila terjatev nič, saj stečajna masa ne zadošča niti za pokritje vseh stroškov stečajnega postopka."

Mijićeve poslovne težave torej niso nekaj novega. Velik del dolgov je bil njegovemu podjetju v stečajnem postopku že odpisan.

Ali se lahko enako ponovi tudi v aktualnem primeru? Podjetje je pred nekaj dnevi zaprlo še zadnji delujoči bančni račun. Trinajstim nekdanjim delavcem pa Mijiću niti prek odvetnika in detektiva ne uspe vročiti poziva zaradi več kot 41.000 evrov dolga, med drugim zaradi neizplačanih plač.

Zaposleni so se po pomoč obrnili na Delavsko svetovalnico. "Gospod Boris Mijić je oseba, ki je očitno zelo iskreno rekla, da bo zadevo rešila. Verjamem, da bo ta zadeva ustrezno in hitro rešena. Zdaj ima priložnost. Še enkrat ponavljam: če gospod Mijić to posluša, ga ponovno pozivam, naj poziv prevzame," je dejal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

Mijić po njegovih besedah nikakor ni žrtev sistema. "Mijić je sistem. To moram poudariti. Mijić je simptom sistema, ki deluje in je aktiven že leta oziroma desetletja. V Delavski svetovalnici na to opozarjamo že desetletja," je dejal Lukić.

Podjetje Progros sicer že skoraj dve leti ne sme zaposlovati tujcev, saj je uvrščeno na tako imenovani črni seznam Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Tudi danes so naša novinarska vprašanja ostala neodgovorjena. Med drugim smo spraševali, od kod skoraj 400.000 evrov odpisanih dolgov in zakaj Mijić kljub javnim obljubam ne prevzame poziva nekdanjih delavcev.

Na vprašanja nista odgovorila niti poslanec Boris Mijić niti njegov oče, ki je vodenje podjetja Progros prevzel pred kratkim.