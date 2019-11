Afera mleto meso: Pivčeva bo predstavila izsledke komisije

Potem ko so pred dnevi zaradi afere z aditivi v mesu ovadili vodstvo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), zaradi poznega obveščanja javnosti o ugotovljenem nedovoljenem aditivu v mesnih pripravkih pa se je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano Aleksandra Pivec odločila za uvedbo notranjega nadzora v upravi, bo ta danes ob 15. uri na novinarski konferenci predstavila izsledke komisije za izvedbo notranjega nadzora v zadevi aditivov v mesnih pripravkih in obveščanjem potrošnikov.