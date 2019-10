Končno odziv ministrice: Nesprejemljivo, da sem za afero izvedela iz medijev

Afera mleto meso: ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec se je po tednu dni vendarle oglasila: odredila bo notranji nadzor, ker je bila o nevarni hrani javnost obveščena štiri mesece prepozno. Kot pravi je tudi sama za junijske ugotovitve izvedela šele oktobra, zavrača pa očitke na račun slabe komunikacije in združitve služb za odnose z javnostmi ministrstva in UVHVVR.

Slab teden dni po izbruhu afere mleto meso, po vsem sprenevedanju in obmetavanju z očitki, zakaj javnost o žveplanem mesu kar štiri mesece ni bila obveščena in kdo je za to kriv, je pred kamero stopila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Kot pravi, je za junijske ugotovitve inšpekcije o oporečnem mesu izvedela šele v začetku oktobra iz medijev, kar je nesprejemljivo.

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec bo zaradi afere uvedla notranji nadzor. FOTO: Kanal A

Direktor UVHVVR Janez Posedi je pred dnevi odločitev, da javnosti ne seznanijo z rezultati nadzora, dejal: "Takšna je pač ustaljena evropska praksa." Pojasnjeval je, da je šlo za pripravke, ki so postreženi v vitrini, torej neposredno sveži končnemu potrošniki. In po pridobitvi rezultatov teh živil ni bilo več ne pri prodajalcih in po njihovi oceni tudi ne pri potrošnikih.

Obljublja notranji nadzor, s katerim bodo ugotavljali, kaj se je dogajalo v vseh teh mesecih, na očitke, da je komunikacija zatajila tudi na račun združene službe za odnose z javnostmi Uprave za varno hrano (UVHVVR) in njenega ministrstva, pa odgovarja, da menjava pisarne nikakor ne more biti izgovor, da ljudje v sezoni piknikov o nevarnem mesu niso obveščeni. "Tudi sama v tem trenutku ugotavljam kaj se je v resnici v vmesnem času dogajalo in bom po tem vprašanjutudiodredila notranji nadzor," je zagotovila in dodala, da bo, v kolikor bo potrebno, poskrbela, da bodo našli tistega, ki je za to odgovoren. V torek je namreč glavna inšpektorica Andreja Bizjakdejala, da če gre za živilo, ki je že umaknjeno s police, o tem ne obveščajo javnosti. Na vprašanje ali bi naredili kakšno kršitev če bi o tem obvestili javnost pa odgovorila: "Kršitve ne bi naredili, saj mi lahko obveščamo o različnih tveganjih,vendarbi morali spremeniti prakso".

Javnost je bila o izsledkih posebnega nadzora obveščena šele štiri mesece kasneje. FOTO: POP TV

Inšpekcija še vedno obvešča po svojih ustaljenih kanalih samostojno. Ko inšpekcijske službe ocenijo, da moramo obvestiti splošno javnost in medije, mora to sporočilo priti do službe za odnose z javnostmi. In v trenutku, ko bi mi to informacijo dobili, bi seveda o tem komunicirali tudi z javnostjo. —Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec

Glede tega, kdaj in kje bo objavljen rezultat posebnega nadzora pa je po njenem "verjetno odločal PR ministrstva". Nekdanja generalna direktorica UVHVVR Vida Čadonič Špelič je bila v torkovi oddaji 24UR ZVEČER ostra. Dejala je, da je bil prenos službe za odnose z javnostmi inšpekcije pod okrilje ministrstva škodljiv: "Treba je povedati,da gre v tem primeru za političniorgan, ki prej pregleda poročila strokovnjakov, ki so namenjena potrošnikom. Poročila, ki so namenjena potrošnikom in ne vidim nobene potrebe za neko takšno recenzijo!" "Inšpekcija ni tista, ki bi naj obveščala potrošnike, ona mora vzorčiti, ona mora delati in sprejemati ukrepe. Generalni direktor pa je tisti, ki mora obveščati," je dodala.

Očitno se inšpektorjem ni zdelo vredno posvariti vsaj tistih, ki so meso denimo zamrznili in ga pojedli po predvidenem roku uporabe. In ob aferi, ki nanje meče slabo luč in spodkopava zaupanje potrošnikov, se ti upravičeno sprašujemo: kaj sploh jemo in kaj vse smo že pojedli?