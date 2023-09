Afera New York: 'Glavni problem je ministričina nekredibilnost'

Skoraj 50 tisoč evrov je davkoplačevalce stala udeležba predstavnikov slovenske vlade na političnem dogodku Združenih narodov. V Ameriko je potovalo osem zaposlenih, najdražja, najdaljša in najštevilčnejša je bila delegacija ministrice Sanje Ajanović Hovnik. Osrednja tema foruma je bila trajnost in Agenda 2030, čeprav je ministrico doma čakal kadrovsko in finančno sesut javni sektor.

"Pri aferi New York čakamo, da bo ministrica nekatere stvari še pojasnila. Radi bi videli, kdo je plačal moževe račune, radi bi videli opis del, ki so ga opravljale njene kolegice iz zelo številčne delegacije," pojasni Gorazd Kovačič podpredsednik Visokošolskega sindikata Slovenije. Vsa ta vprašanja smo že pred dnevi naslovili na kabinet ministrice. Potrdili so, da se je poti udeležil njen mož, ki je sedel na istem letalu in vozovnico plačal sam. Dejstvo je, da bi država privarčevala 23 tisoč evrov, če bi od doma sodelovale tri strokovne sodelavke, ki so na račun države v Ameriki spale najdlje, skupaj 14 dni. Kot so sporočili, so udeleženke vsebinsko in strokovno podpirale ministrico.