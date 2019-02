Afera Noč: vsa ozadja, kontekst in epilog zgodbe

Prejšnji teden je ARRS oziroma njen znanstveni svet po pregledu vloge za odobritev denarja in ocene recenzentov javnosti sporočil, da je bila Nočeva prijava pomanjkljiva. Vsi priznavajo, da je program odličen in tudi, da je Noč oddal pomanjkljivo izpolnjeno vlogo. A ob koncu te afere je novinarka Tina Kristan prečesala ves material, vlogo, ocene recenzentov, govorila s številnimi relevantnimi osebami in naredila 24ur Inšpektor o dejstvih iz tega primera. Kakšna so vsa dejstva? Je bilo vse v postopku res zgledno? Ali ta primer pokaže tudi na pomanjkljivosti v sistemu? Kakšna so vsa ozadja, kakšen kontekst, kaj se lahko naučimo iz te afere?

Več tednov se je javnost spraševala, kako je to mogoče. In ali je šlo tudi za maščevanje, ker je Noč javno opozarjal na korupcijo v zdravstvu, dobaviteljsko-zdravniški lobi in je eden najbolj zaslužnih, da se je cena žilnih opornic močno znižala. Torej na pomembne teme, zaradi katerih so nekateri ob milijonske zaslužke.

Tina Kristan analizira program in prijavo dr. Noča, njegovo minulo delo, postopek recenziranja, dogajanje v minulem letu in dejstvo, da bi se ljubljanski klinični center lahko pritožil, a se za upravni spor - kljub temu, da je bila odvetniška pisarna pripravljena to narediti brezplačno - ni odločil.

"Sredstva si zaslužijo tisti raziskovalni programi, ki so dobri in se kot taki pokažejo tudi v prijavni vlogi. Da je bila vloga Noča pomanjkljiva, ni dvoma. Mnenja pa se krešejo, ali je imela dovolj vsebinskih informacij. Noč je prepričan, da. Dejstvo je, da mu je zmanjkalo le pol točke in da bi morala biti argumentacija te ocene brez kančka dvoma. A recenzija njegove vloge po mnenju mnogih ta dvom pušča oziroma tudi recenzenti svojega dela očitno niso dobro opravili. In na koncu te zgodbe je še vedno najpomembnejše - odločitev Kliničnega centra, da se na sklep o zavrnitvi financiranja ne pritoži, čeprav bi se lahko in čeprav jih je bila odvetniška pisarna pri tem pripravljena zastopati celo brezplačno. To pa nakazuje, da je bila vsaj v enem delu to verjetno tudi zgodba o zamerah, ozadjih in moči," ugotavlja Tina Kristan.

Inšpektor bo na sporedu nocoj v oddaji 24UR.