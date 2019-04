Afera Noč: kaj je ugotovilo računsko sodišče?

Ko je doktorMarko Nočizgubil denar za svoj projekt kljub preteklim odličnim dosežkom, je marsikdo podvomil v delo agencije za raziskovalno dejavnost. A Nočeva prijava je bila pomanjkljiva: "Absolutno je to resnica, formalno gledano je to res. Jaz nisem bil nikoli pozvan, da bi to prijavo dopolnil."

Nočev primer je slučajno sovpadel z revizijo, pravi predsednik Računskega sodišča, Tomaž Vesel: "Te revizije smo se lotili zaradi drugih razlogov, ker smo imeli druge signale, druge pomisleke."

O Nočevem primeru Vesel pravi, da se lahko vprašamo, ali je količina obrazcev za prijavo projektov prevelika, da bi pa spregledali napake, ki so bile ob prijavi Nočevega projekta, pa ne bilo sprejemljivo. Pri reviziji porabe javnega denarja za financiranje projektov so ugotovili, da so postopki boljši, kot so bili, a vendarle ne dovolj dobri."Je veliko nejasnosti pri imenovanju recenzentov, da so ti imenovani včasih tudi po odpiranju prijav, ko se vidijo, kakšne vrste projekti so, kar je izrazito problematično."

"Skrbno se izogibamo konfliktu interesov članov strokovnih teles in zato to izvajamo šele po zaključku," pa pravi Marko Topič, predsednik znanstvenega sveta ARRS.

Računsko sodišče moti tudi, da ni pravih meritev rezultatov projektov in, da pri projektih, ki so zašli v težave "sredstva niso bila zahtevana, niti ni bilo ustavljeno financiranje teh projektov".

Topič pa: "Res pa je, da je odzivnost oziroma reakcija zakasnjena, ampak to v raziskovalnem svetu, kjer delujemo na dolgi rok, pomeni, da se slaba ocena prenese v prihodnje prijave projektov in pa programov."

Popravljalne ukrepe mora agencija pripraviti v 90 dneh. Dobra novica ob reviziji pa je, da je izbor raziskovalnih programov usklajen z državnimi strateškimi dokumenti in da je tudi vrednotenje ustrezno.