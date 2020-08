Nova pojasnila, še več nejasnosti

Iz izolske občine so glede sumljivega plačila bivanja Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, od 12. do 14. junija v Izoli KPK poslali uradni odziv. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so vsa njihova pojasnila in dejstva, povezana z obiskom, podkrepljena tudi z dokumenti in kopijami korespondence. A zdi se, da se ob novih pojasnilih pojavlja le še več nejasnosti.

V odziv so zapisali, da je Občina Izola poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za ministrico in za osebje njene varnostne službe, ker je bila pobudnica in gostiteljica obiska."Občina v nobenem primeru ni nameravala poravnati stroškov bivanja nikomur drugemu kot predstavnikom ministrstva oziroma varnostnikom, saj smo imeli informacijo, da je ministrica varovana oseba,"so zapisali in dodali, da z informacijo, da stroške varovanja poravna pristojno ministrstvo, občina ni bila seznanjena.

"Hotel Marina nam je dne 5. junija 2020 poslal predračun za dve nočitvi z zajtrkom od 12. do 14. junija s končno ceno 454,80 evra z ddv (vključena turistična taksa in prijavnina),"so zapisali. 17. junija je bila na podlagi predračuna izdana naročilnica, 18. junija so prejeli račun hotela in ga 20. julija plačali, saj se je končni znesek ujemal z zneskom na naročilnici.