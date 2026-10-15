Afera prenosniki: Stojmenova Duh še vedno molči, kako se odzivajo v Svobodi?

"Nakup računalniške opreme za tiste, ki jo najbolj potrebujejo, ni nobena afera, še manj pa korupcijska praksa," je 29. marca 2024 očitke o spornem nakupu 13 tisoč prenosnikov zavračala Emilija Stojmenova Duh, podporo pa ji je izrazil tudi Robert Golob. "Jaz se dobro spomnim prejšnjega ministra. 11 milijonov evrov, dvakrat več kot za računalnike, ki bodo šli tistim, ki si jih ne morejo privoščiti in so zato izključeni iz digitalne družbe, je šlo za slušalke. Prosim, da niste vi tisti, ki govorite o smotrnosti porabe," je izjavil v državnem zboru.

Dobri dve leti pozneje so bile vložene tri kazenske ovadbe. Preiskovalci sumijo, da je bil razpis prirejen v korist izbranih ponudnikov, škoda za javna sredstva pa naj bi znašala 5,3 milijona evrov. Nakup je že pred dvema letoma preverjala Komisija za preprečevanje korupcije, pozneje pa še Računsko sodišče. Revizorji so opozorili, da ministrstvo ni zadovoljivo utemeljilo, zakaj potrebuje prav 13 tisoč prenosnikov, ter da nakupa ni podprlo z zanesljivo oceno dejanskih potreb.

"Če želiš biti dober gospodar, moraš ravnati tako kot doma. Ali bi šel doma to kupit, imel na zalogi tam nekje eno leto, mogoče več, brez da bi vedel, zakaj si to kupil ... Govorimo o 5 milijonih, to ni mali denar, to je velik denar," je 4. marca 2024 dejala predsednica Računskega sodišča Jana Ahčin.

Mehanizem izposoje računalnikov je bil lani ukinjen. Na javnem skladu, ki je skrbel za njihovo razdeljevanje, zatrjujejo, da so do konca leta razdelili vseh deset tisoč računalnikov upravičencem, zaradi kazenske ovadbe Nacionalnega preiskovalnega urada pa od pristojnih organov niso prejeli nobenih navodil glede nadaljnjega ravnanja.

In medtem ko Stojmenova Duh na naša vprašanja že drugi dan ne odgovarja, v Gibanju Svoboda danes pravijo, da zgodbo poznajo samo iz medijev, odprtih predkazenskih in kazenskih postopkov pa da ne komentirajo.

V stranki tudi niso želeli razkriti niti, ali je nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo še vedno njihova članica, saj da gre za osebni podatek. Dodajajo pa, da podpirajo pravno državo ter dosledno in korektno izpeljavo vseh postopkov.