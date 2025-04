Afera prenosniki: devet osumljenih in obsežne hišne preiskave

Skoraj dve leti po tem, ko so jih naročili, pa je primer dobil nove razsežnosti. Na ministrstvu so nam potrdili, da so v ljubljanskih prostorih kriminalisti obiskali dva njihova javna uslužbenca. Potrdili so, da zaradi nakupa prenosnikov za potrebe delovanja Mehanizma za izposojo računalniške opreme. Pa še, da je postopek potekal korektno, da so kriminalistom predali vse dokumente, zaradi zaščite postopka pa več informacij ne morejo dati.

Najbolj odmevna zgodba iz zapuščine Emilije Stojmenove Duh na prvi pogled dobiva epilog. Od skupno 13.000 so 3.000 prenosnikov razdelili že lani, v poplavah prizadetim občinam, srednjim šolam in različnim zavodom. 10.000 so jih nato razdeljevali v okviru posebnega mehanizma. Slabih 10.000 so jih že vročili, 24 pa jih na pošti čaka, da jih upravičenci prevzamejo.

Z NPU so nam sporočili, da so prejšnji četrtek izvedli med drugim 15 preiskav stanovanj, poslovnih in drugih prostorov. In sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev in pomoči pri storitvi tega kaznivega dejanja.

Tomaž Lisec, poslanec SDS: "Verjamemo, da bodo vsi tisti, ki preiskujejo ta projekt dokazali, da smo imeli prav, da so tisto, kar se je dogovorilo na štajerskem koncu med gospodarstveniki, da se bo izkazalo, da so bivši prijatelji bivše ministrice za digitalno preobrazbo naredili dober posel zase, slabega pa za slovenske davkoplačevalce."

Opozicija je bivšo ministrico v hramu demokracije zaradi tega posla dvakrat klicala h odgovornosti. Drugič se je, sicer po aferi modre luči s položaja poslovila. Izvorni politični greh pa je predala naslednici, ki je razdeljevanje računalnikov videla takole.

Ksenija Klampfer: "Tekom izvajanja tega mehanizma se je, to je javnost lahko spremljala, da je mehanizem prepočasen, preveč okorn in administrativno obremenjen."

Zato so z zakonsko spremembo ta mehanizem ukinili. Že pri postopku naročanja pa je resna korupcijska tveganja in sum kršitve zakona o javnem naročanju zaznala KPK. Kritično je bilo računsko sodišče. Agencija za varstvo konkurence je štiri podjetja, od katerih je država računalnike kupila, sumila nedovoljenega, kartelnega dogovarjanja. Okoliščine, zaradi katerih so tudi v koaliciji zelo zadržani.

Ministrstvo smo zaprosili za vse stroške povezane s tem poslom. Našteli so več kot 7 milijonov evrov. Pri preiskavah so sodelovali NPU, kriminalisti treh policijskih uprav in agencija za varstvo konkurence. Osumljenih je 9 fizičnih oseb. Pod drobnogled pa so skupno vzeli 18 fizičnih in 8 pravnih oseb. Bivša ministrica nam je sporočila, da je kriminalisti niso obiskali. Za to kaznivo dejanje je sicer predpisana kazen zapora od enega do osmih let in denarna kazen.