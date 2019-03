Afera sendvič: Krajčič razmišlja o umiku odstopne izjave

Te okoliščine so ga privedle do razmišljanja, ali bi morebiti odstopno izjavo umaknil. To možnost ima sicer teoretično še vedno do ponedeljka, ko se bo Državni zbor uradno seznanil z njegovim odstopom. Odločitev bo sprejel po dobrem premisleku, pravi.

Darij Krajčič je še zatrdil, da nihče iz stranke ne pritiska nanj, pač pa je pri svoji odločitvi svoboden. Če se bo odločil ostati poslanec, še ne ve, ali bo ostal v poslanski skupini največje vladne stranke ali ne. Spomnil je, da ga iz poslanske skupine nihče ne more vreči. "Kako bi to naprej naredil, ne vem, ker bi bilo odvisno tudi od poslanske skupine, kako bi me sprejela in razumela," je pojasnil. Možnost je, da se umakne med nepovezane poslance.

"Ni šlo za krajo, ampak za družbeni eksperiment. Žal mi je, opravičujem se javnosti, trgovkam in poslancem, ker nisem ravnal prav – četudi sem šel sendvič kasneje plačat – izstopam iz DZ," pa je Krajčič ob izbruhu novice povedal naši novinarki Suzani Perman.

Da je odstop edina možnost, so se strinjali tudi v stranki LMŠ. Kot je povedal vodja poslanske skupine Brane Golubović, je bilo dejanje poslanca nedopustno. Kot je še dodal, je Krajčič sam podal odstopno izjavo, saj se poslancev in poslank zaradi avtonomnosti ne da razrešiti.

Krajčiča bi v parlamentu moral nadomestiti 27-letni Nik Prebil. Zadnje mesece ga je strankarska izkaznica popeljala na ministrstvo za zdravje, kjer je pri Samu Fakinu delal kot pr-ovec.

Naredil samoprijavo

Krajčič se je sicer takrat na seji odbora DZ za kmetijstvo priznal, da je v bližnji trgovini ukradel sendvič. "Zdaj bom naredil eno samoprijavo," je, kot je razvidno z magnetograma seje, napovedal. "Čakam tam pri pultu, kjer so se trije ljudje pogovarjali med seboj. Zagotovo sem čakal tri minute," je pojasnil in dodal, da ga niso videli oziroma upoštevali. "Kot da sem tam 'luft'," je bil slikovit.

"In potem sem se odločil, da bom preveril njihov sistem kontrole, če kaj odneseš iz trgovine. Prvič v življenju sem to naredil. Šel sem lepo ven in nihče ni pritekel za mano, nihče ni tulil. Torej tudi tam, kjer imajo vse pod video nadzorom in ne vem, kaj še vse, gre tu in tam kaj skozi," je pojasnil.

Kot je razbrati z videoposnetka seje, so poslanci in drugi udeleženci seje Krajčičevo pripoved pospremili s smehom.