Afera sodna stavba: Golob se bo srečal s predstavniki SD

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in koalicijska SD se namreč v zadnjih dneh otepata očitkov o odgovornosti za negospodaren nakup sodnih prostorov. Afera je sicer po večdnevnem razčiščevanju med ministrico in njeno matično stranko, pa tudi predsednikom vlade, že terjala prve politične posledice, a končnega epiloga še ni.

Švarc Pipanova je tako prevzela objektivno odgovornost in po izgubi zaupanja vodstva stranke in več pozivih k odstopu tega v ponedeljek ponudila premierju Golobu. Predsednik vlade ga bo sprejel, a sta se z ministrico dogovorila, da ga predvidoma v tednu dni seznani z njenimi končnimi ugotovitvami glede spornega nakupa.

Napeto je ob tem tudi v ministričini SD. Zaradi očitkov o domnevnem vmešavanju v posel je v torek s funkcije generalnega sekretarja SD odstopil Klemen Žibert . "S svojim odstopom želim stranko Socialni demokrati razbremeniti očitkov, ki te dni padajo name in žal tudi na mojo družino ter posledično črnijo ugled stranke," je zapisal.

Žibertovega naslednika bi utegnila stranka voliti na marčnem kongresu, ki naj bi bil sicer zgolj statutarni, a se utegne razširiti na volilnega.

V stranki zaradi dogajanja v minulih dneh vre, pojasnila so od Žiberta na sinočnjem sestanku terjali tudi predstavniki občinskih organizacij.

Ministrica Švarc Pipan je medtem Žibertovo potezo v luči doslej znanih okoliščin označila za pravo odločitev. "Upam, da je to prvi, ne pa edini, korak stranke SD v smeri aktivnega in odločnega spopadanja s sistemsko korupcijo, ne glede na politične barve in preference," je zapisala.

Kot so poročali v oddaji 24UR, je bila prva reakcija jedra najostrejših kritikov trenutnega vodstva SD, da je Žibert z odhodom zagotovo sprostil velik del napetosti v stranki in s tem deloma zaščitil tudi Fajonovo. Toda to še ne pomeni konca nezadovoljstva in pozivov k umiku celotnega vrha stranke, tudi Tanje Fajon. Ta naj bi pred novinarje stopila danes.

Predsedstvo stranke je na daljavo odločalo tudi o sklicu najvišjega vrha stranke med dvema volilnima kongresoma, to je konference. Ta bo predvidoma v ponedeljek, ko bo svojo pot iz globoke politične krize morala predstaviti Fajonova. Včeraj je na srečanje z 212 občinskimi in 35 območnimi organizacijami SD ni bilo.

Nekatere lokalne organizacije medtem v posebnem pamfletu – naslovljenim SD v življenjski krizi – opozarjajo, da je stranka pod sedanjim vodstvom postala "stranka kapitala, korupcije, kriminala in osebnih interesov".