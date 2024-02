Afera sodna stavba: štirje vpleteni naj bi v razmaku 12 ur menjali telefone

OGLAS

Dominika Švarc Pipan je v oddaji 24UR ZVEČER podrobneje opisala sosledje dogodkov, ki so pripeljali do zgrešenega nakupa. Komentirala je tudi danes že razvpito SMS-sporočilo, ki ga je generalni sekretar njenih Socialnih demokratov (SD) Klemen Žibert poslal z dopusta na Tajskem. V njem je posel označil za ugoden in se osebno zavzel, da ga na pravosodnem ministrstvu čim prej izpeljejo. Kot smo poročali včeraj, iz analize nakupa, ki ga je premierju Robertu Golobu predala ministrica, izhaja, da je bila sama z možnostjo nakupa stavbe na Litijski cesti prvič seznanjena šele 5. decembra na sestanku z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem, ne glede na to, da so strokovne službe že od avgusta pripravljale vso dokumentacijo za nakup nepremičnine.

"Od 5. decembra, ko je bil prvi sestanek z Boštjančičem, kjer pa to ni bila tema, se z ministrom o tem nisem pogovarjala, niti se s tem nisem ukvarjala," je nato ministrica zatrdila v večerni oddaji. Vse do 18. decembra, je nadaljevala, ko je zjutraj nenadoma dobila več urgentnih klicev takrat še državnega sekretarja Uroša Gojkoviča. Ta je, kot je znano, vodil nakup stavbe. "Ko mu nisem odgovorila, mi je tudi prek tajnice poslal besedilo, napisano v mojem imenu, ki naj ga podpišem in ministru Boštjančiču pošljem s prošnjo, da se odobri financiranje," je dodala. V naslednjih nekaj urah tega ni storila. "Projekt mi ni bil prioriteta, ker smo že vedeli, da financ verjetno ne bo," pravi. V popoldanskih urah je nato Žibert vodji kabineta Žigu Čepetu poslal razvpiti SMS. Ministrica trdi, da ga je videla šele pred nekaj dnevi, Čepe naj bi ga ignoriral, saj je menil, da se generalni sekretar stranke nima kaj vmešavati. Švarc Pipanova je znova poudarila, da se ji zdi omenjeni SMS eden ključnih trenutkov, ki dokazujejo, da se je Žibert vmešaval v projekt. Ta pa nasprotno trdi, da sam na končno odločitev ni vplival in da se ve, čigav je podpis na pogodbi.