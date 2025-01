Afera SPIRIT: še en nenavaden primer dodeljevanja milijonskih subvencij

Švagan vse navedbe iz anonimke zanika in poudarja, da ni nikoli lobiral za podjetje Skitti. S sekretarjem Frangežem, vidnim članom socilanih demokratov, pa da se je srečal le na skupnem sestanku zasavskih županov. Konec julija, 14 dni po polaganju temeljnega kamna, je za lokalno televizijo ETV, ob govoru o podjetju Skitti, dejal: "Sigurno smo pa sedaj v fazi še enega presenečenja, upam, da imam v tem tednu sestanek v okviru ministrstva in če nam še to uspe, bomo tudi dobili še nekaj več kot imajo občine v slovenskem prostoru".

O kakšnem presenečenju je bilo govora, Švagan zdaj ni pojasnil. S sodelovanjem med občino in podjetjem Skitti se je sicer ukvarjala tudi protikorupcijska komisija. Preverjali so, kaj je bilo s prodajo občinskega zemljišča. Za ureditev industrijske cone je občina porabila milijon in pol evropskih sredstev, Skittiju pa je zemljišče v njej prodala za dobrih 400.000 evrov. KPK je zadevo v preverbo poslala nadzornemu odboru občine.