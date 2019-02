Afera Stožice: ugodili zahtevi Ogrina in izločili sodnico

Odvetnik obtoženega Ogrina Boris Grobelnik je na predobravnavnem naroku decembra na ljubljanskem okrožnem sodišču o zahtevi za izločitev sodnice dejal, da gre za ustavno pravico do naravnega sodnika, saj naj bi bil spis Špeli Koleta predodeljen brez upravičenih razlogov. Zahteval je sicer tudi izločitev predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika , vendar s to zahtevo ni bil uspešen.

Tožilstvo Zoranu Jankoviću, ki se o očitkih na sodišču še ni izrekel, očita podpis po njihovem mnenju sporne pogodbe v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal kreditno sposobno podjetje in je pri NLB leta 2010 lahko najel več kot 50 milijonov evrov kredita. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz slovenskega proračuna in evropskih sredstev.

Janković je pred časom ocenil, da je to, kar mu očitajo, "popolnoma brezpredmetno". Spomnil je, da javni del Stožic stoji, zasebnemu podjetju, ki je šlo v stečaj, pa da je "očitno zelo dobro pomagal, da je šlo v stečaj".