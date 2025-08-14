Afera Tropicana: zoper štiri osumljene vložena obtožnica

Med obtoženimi so tudi Župčeva žena Milka Elizabeth Acevedo Parra in sodelavca Samo Robar in Leonardo Kozar.

Trgovina z ljudmi se je v šentiljskem klubu dogajala že od leta 2012. Prvo uradno naznanilo o dogajanju je Policija prejela v letu 2016, domnevno kriminalno združbo pa so razbili marca 2021.

Kot so takrat pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor, je bilo preiskovanje primera zelo oteženo, saj žrtve iz strahu in zaradi podrejenega položaja, v katerega so jih pahnili osumljeni, niso bile pripravljene spregovoriti. Kriminalisti so prikrite ukrepe proti osumljenim uvedli šele v letu 2019 in kasneje v akcijo vključili tudi tajna delavca, poroča Večer.

Zlatko Župec in njegova žena sta v devetih letih v klub domnevno zvabila 38 žensk, pod pretvezo, da bodo delale kot natakarice. Večinoma so prihajale iz Dominikanske republike, žrtve pa so bile tudi iz Slovenije. Združba je na njihov račun pridobila protipravno premoženjsko korist najmanj 207.500 evrov.