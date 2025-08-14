Svetli način
Slovenija

Afera Tropicana: zoper štiri osumljene vložena obtožnica

Maribor, 14. 08. 2025 10.20 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
4

Specializirano državno tožilstvo je štiri leta po aretaciji več osumljenih zaradi trgovine z ljudmi v nočnem klubu Tropicana v Šentilju vložilo obtožnico zoper štiri ljudi, vključno z nekdanjim najemnikom kluba Zlatkom Župcem. V devetih letih naj bi v klub zvabili vsaj 38 žensk in jih prisilili v prostitucijo.

Klub Tropicana v Šentilju v Slovenskih goricah.
Klub Tropicana v Šentilju v Slovenskih goricah. FOTO: Kanal A

Med obtoženimi so tudi Župčeva žena Milka Elizabeth Acevedo Parra in sodelavca Samo Robar in Leonardo Kozar.

Trgovina z ljudmi se je v šentiljskem klubu dogajala že od leta 2012. Prvo uradno naznanilo o dogajanju je Policija prejela v letu 2016, domnevno kriminalno združbo pa so razbili marca 2021.

Kot so takrat pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor, je bilo preiskovanje primera zelo oteženo, saj žrtve iz strahu in zaradi podrejenega položaja, v katerega so jih pahnili osumljeni, niso bile pripravljene spregovoriti. Kriminalisti so prikrite ukrepe proti osumljenim uvedli šele v letu 2019 in kasneje v akcijo vključili tudi tajna delavca, poroča Večer.

Zlatko Župec in njegova žena sta v devetih letih v klub domnevno zvabila 38 žensk, pod pretvezo, da bodo delale kot natakarice. Večinoma so prihajale iz Dominikanske republike, žrtve pa so bile tudi iz Slovenije. Združba je na njihov račun pridobila protipravno premoženjsko korist najmanj 207.500 evrov.

Kdaj bodo obtoženi sedli na zatožno klop, še ni znano. Obtožni akt namreč še ni pravnomočen. Po informacijah Večera, ga vsi obtoženi oziroma njihovi odvetniki še niso prevzeli, zato jim še ni pričel teči rok za ugovor zoper obtožnico.

Tropicana trgovina z ljudmi obtožnica Zlatko Župec prostitucija
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petur
14. 08. 2025 11.31
je bilo in bo..kako to dokazovati..če je denar za o dnevnike in to zagotovo je?lonček bi radi pri stav la li,pa to ne gre...koga lahko 0risiliš pri vseh vratih in oknih odprtih???
ODGOVORI
0 0
Samo-ne-rdeci
14. 08. 2025 10.44
+3
Malo še počakat z obtožbo, da osumljenc postanejo stari, potem pa jih zaradi bolezni pomilostit.
ODGOVORI
3 0
Deathstar
14. 08. 2025 10.43
Kaj je pa z Cankom sedaj, pa hči njegova?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
14. 08. 2025 10.35
+4
V devetih letih mora pa trgovanje z najstarejšo obrtjo prinesti kaj več, kot 200k €.
ODGOVORI
4 0
