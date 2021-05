Kirurg Brecelj o še enem vidiku afere: Šlo je za izsiljevanje sodnice

Sodišče je Uroša Smiljića, dva zdravnika in druge obtožene med drugim prostilo očitkov tožilstva, da so storili kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja oziroma prejemanja daril, saj očitanih kaznivih dejanj niso storili pri opravljanju gospodarske dejavnosti, kot predvideva opis tega kaznivega dejanja.

"Po mojem mnenju je to edina pravilna in zakonita sodba, takšno odločitev sodišča smo pričakovali,"je dejala njegova odvetnica Sanja Sega. Pravnik Miha Šepecpa meni, da je zdaj sporno, ali to, kar so osumljeni počeli, ustreza gospodarski dejavnosti. Sodišče se je na prvi stopnji odločilo, da ne.

Vrhovno sodišče je sicer v preteklosti že zavzelo stališče, da se gospodarska dejavnost v določenih primerih lahko nanaša tudi na zdravstveno dejavnost, dodaja Šepec."Po drugi strani je pa res, da imamo za dejanja, ki so bila tukaj očitana, dosti primernejši kaznivi dejanji, ki se nanašata na zlorabo uradne dolžnosti, to sta dejanji jemanja in dajanja podkupnin, ki se nanašata na kakršno koli zlorabo javne službe."

Urošu Smiljiću je tožilstvo očitalo, da se je predstavljal kot pomočnik nekdanjega direktorja ljubljanskega kliničnega centraSimona Vrhunca in se v zameno za denar in darila – od kurjih jetrc in jajc do poleta s helikopterjem – dogovarjal za hitrejšo obravnavo v bolnišnici. Smiljić je krivdo ves čas zanikal, ob tem pa celo trdil, da je opozarjal na preplačevanje medicinskega materiala.