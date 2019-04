'Hrvaški smo pokazali, da ne bomo več pridni, kot smo bili nekoč'

O hrvaških prisluhih in pritiskih na poročanje POP TV v državnem zboru razpravlja komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, pričakovano pa je, da se bodo o aferi pogovarjali tudi na seji odbora za zunanjo politiko. Zunanji minister Miro Cerar se bo sešel s slovensko veleposlanico v Zagrebu, ki jo je ministrstvo poklicalo na posvete v Slovenijo.

Po našem razkritju o pritiskih hrvaških predstavnikov na poročanje POP TV o delovanju hrvaške obveščevalne službe (SOA) je premier Marjan Šarec v torek sklical Svet za nacionalno varnost, kjer so se seznanili s poročilom v zvezi s prisluhi v arbitražni aferi in obsodili poskuse vplivanja na svobodo delovanja slovenskih medijev. Prav tako so izrazili pričakovanje, da se Hrvaška v prihodnje "vzdrži dejanj, ki so v nasprotju z vrednotami EU, vladavine prava ter varstva človekovihpravic in svoboščin". O hrvaških pritiskih danes razpravlja tudi komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Po koncu seje bo predsednik komisije Matej Tonin (NSi) dal izjavo za medije, ki jo bomo prenašali V ŽIVO na naši spletni strani. Po pričakovanjih se bodo o aferi Hrvaški Watergate pogovarjali tudi na seji odbora DZ za zunanjo politiko v okviru poslanskih vprašanj. Zunanji minister Miro Cerarse bo medtem danes sešel s slovensko veleposlanico v Zagrebu Smiljano Knez, ki jo je ministrstvo poklicalo na posvete v Slovenijo. Bruselj medtem ne želi komentirati najnovejše afere. Kot so sporočili za STA, so sicer videli medijska poročila, vendar zadeve ne komentirajo, ker gre za bilateralno vprašanje in podrobnosti ne poznajo. Kot je še sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije, ta v okviru svojih pristojnosti preko različnih pobud podpira svobodo in pluralizem medijev, vendar pa so primarno članice odgovorne ukrepati za zaščito svobode medijev v skladu z evropskimi vrednotami. O hrvaških pritiskih in prisluhih pa so se v oddaji 24UR ZVEČER pogovarjali tudi s političnim analitikom Sebastijanom Jeretičem in profesorjem diplomacije na Fakulteti za družbene vede Boštjanom Udovičem.

"Hrvaški smo pokazali, da ne bomo več tako pridni, kot smo bili nekoč," je dejal Jeretič. FOTO: POP TV

Kot je dejal Jeretič, je odziv slovenske vlade dober začetek drugačnega načina igre Slovenije na mednarodnem parketu. "Hrvaški smo pokazali, da ne bomo več pridni, kot smo bili nekoč," je dejal. Po njegovem mnenju je potrebno incident zdaj vnovčiti na evropskem parketu, tukaj pa v igro vstopata predvsem predsednikBorut Pahorin minister Cerar. Danes se začenja vrh EU in premier Marjan Šarec ima dobro priložnost, da znova predstavi slovensko videnje glede arbitraže, čeprav bo v ospredju druga tema, pa je povedal Udovič. V petek bo prav tako potekalo srečanje s Kitajsko v Dubrovniku, kjer se za slovenske politike znova pojavljajo številne možnosti. Hrvaški medijski molk je bil po besedah Jeretiča načrtovan, pričakovali so namreč, da bo zgodba hitro potihnila. Vendar je vlada dvignila stavo s tem, ko je poklicala na konzultacije hrvaškega veleposlanika pri nas in slovensko veleposlanico v Zagrebu. Premier je sklical tudi sejo sveta za nacionalno varnost, s tem pa je dogodku dal takšno razsežnost, da se mediji enostavno niso mogli izogniti poročanju. Udovič je pri tem pohvalil slovensko diplomacijo in vlado, da tokrat zadevo rešujejo, tako kot bi morali v teoriji. A zdaj je čas za nadaljnje korake, pravi Udovič. Sem spada seznanjenje mednarodne javnosti, tuji diplomati so zagotovo že poročali o dogodku v prestolnici. "Neprestano moramo razlagati, kaj se je zgodilo, kako je sosednja država že od vsega začetka stala s figo v žepu in da je samo iskala primeren trenutek, da se umakne iz arbitraže, čeprav vemo, da je sodba dokončna," je dejal.

Udovič meni, da je čas za nadaljnje korake. FOTO: POP TV

Jeretič je ob tem dodal, da se v regiji ugotavlja, da je Slovenija dobila neki novi profil politikov, ki ne bodo ravnali tako mehko kot v času Pahorjeve vlade, ko smo privolili v vstop Hrvaške v EU, namesto da bi izsiljevali, kot to države počnejo. "Dejstvo je, da se prisluškuje, lobira, obstaja samo eno pravilo: pri tem te ne smejo dobiti. Na Balkanu je precej držav, ki bodo vesele, da se je Hrvaško postavilo v tak položaj, ker je ta sicer precej izsiljevalska do sosednjih držav," je povedal Juretič. Oba sogovornika sta še poudarila, da je v tem času zaželena enotnost politike, kar pa, glede na to, da smo v predvolilnem času, ni pričakovano. Konflikt se ne sme še dodatno zaostrovati, saj je zdaj čas, da naša diplomatska mreža naredi svoje, sta dejala. PREBERITE TUDI: Hrvaška vlada in SOA očitke zavračata. Prisluhi sami nekaterih političnih strank ne presenečajo, obsojajo pa poskuse vplivanja na medijsko hišo. Hrvaška vlada je prek posrednika poskušala pritiskati na POP TV Spomnimo.Že večer pred objavo imena in fotografije Davorja Franića, hrvaškega vodje akcije prisluškovanja v aferi "arbitražni prisluhi", smo v uredništvu dobili prvi klic, v katerem so nas "prosili" in nam "predlagali", naj zgodbe ne objavimo. Lobist, ki je z nami vzpostavil stik, se niti ni zavedal razsežnosti, prav tako ni poznal glavnega naročnika poskusa pritiska na slovenski neodvisni medij. Namero, da zgodbo objavimo, je vedel izjemno majhen krog ljudi, zgolj dva novinarja na POP TV, in Hrvaška je to lahko izvedela le s prikritimi obveščevalnimi metodami. V ponedeljek smo nato z zvočnimi posnetki razkrili, da je hrvaška vlada angažirala Ivana Tolja, da bi pri enem od direktorjev, ki je v preteklosti sodeloval z našo hišo, dosegel, da ne objavimo, da je hrvaška obveščevalna služba prisluškovala Jerneju Sekolcu in Simoni Drenik.

Tolj, član uprave in predstavnik lastnika več pomembnih hrvaških medijev, je klical iz Hrvaške v tujino. Poskušal je dobiti enega glavnih direktorjev globalne multinacionalke, ki deluje tudi na Balkanu. Slovenijo ta direktor dobro pozna, še bolj pa Hrvaško, in v obeh državah je sodeloval s politiki na visokih položajih. Ko je Hrvat, ki ima tesne stike tako s premierjem Andrejem Plenkovićem kot predsednico Kolindo Grabar Kitarović, končno dobil sogovornika, mu je hitro razkril: "Imam ponudbo naše vlade, hrvaške vlade. Imate še vpliv na POP TV?" Direktor zaradi slabše angleščine na hrvaški strani dlje časa ni razumel, kaj ta želi. Hrvat mu je pojasnil, da POP TV pripravlja zgodbo o hrvaški obveščevalni službi, o Piranu, arbitraži in Davorju Franiću. "Zato so me prosili, naj vas pokličem, če lahko pomagate ... Če lahko pomagate, bi bilo to lahko zelo koristno, veste." Kdo je Ivan Tolj?