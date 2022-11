Afera dodatki: sodišče oprostilo Bojka Bučarja, tožilstvo napovedalo pritožbo

Po mnenju sodišča ni dovolj dokazov, da so na fakulteti za družbene vede v času izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost vedeli in razumeli, čemu je namenjena stalna pripravljenost. Domnevali so, da je z izplačili vse v redu, saj da je dodatek za stalno pripravljenost določen v kolektivni pogodbi za javni sektor in v zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Tudi strokovne službe fakultete za družbene vede, ki so se s tem ukvarjale, niso zaznale nepravilnosti, prav tako nepravilnosti niso zaznali na komisiji za preprečevanje korupcije, inšpekcijskih službah ali na ministrstvu za javno upravo, je med drugim menilo sodišče.

Glede na to Bojku Bučarju ni moč očitati naklepa za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, saj tudi ni šlo za izplačilo fiktivne pripravljenosti. Prav tako ni dokazov, da se je Bučar zavedal, da krši pravila, tudi določbe zakonodaje glede stalne pripravljenosti niso bile dovolj natančne, je med drugim v izreku sodbe menilo sodišče.

Bučarjev odvetnik Miha Kozinc je pozdravil oprostilno sodbo. "Sodišče je razsodilo tako, kot je bilo mogoče pričakovati glede na zagovore prič in glede na ugotovljeno dejansko stanje," je poudaril. Kozinc je prepričan, da bo enako kot danes prvostopenjsko odločilo tudi pritožbeno sodišče.