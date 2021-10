'Dobavitelj električne energije ne more enostransko odpovedati pogodbe'

Sedaj agencija dodatno ugotavlja, da enostranska odpoved ni v skladu z zakonodajo. Razvezo pogodbe je namreč mogoče zahtevati le pred sodiščem. Do sodbe sodišča, ki pogodbo razveže, pogodba obstoji in je vsaka stranka dolžna izpolniti svoje obveznosti v skladu z njo.

Agencija je podrobneje pregledala postopke enostranskih odpovedi pogodb o dobavi električne energije, s katerimi je bila seznanjena, so pojasnili v sporočilu za medije. Nekateri dobavitelji so odjemalcem pogodbe o dobavi enostransko odpovedali, sklicujoč se na spremenjene okoliščine. V začetku oktobra je agencija pozvala, naj odjemalci električne energije, katerih dobavitelji so jim odpovedali pogodbe, pravočasno poiščejo novega dobavitelja.

Energetski zakon daje dobaviteljem možnost, da lahko spremenijo splošne pogodbene pogoje ali ceno električne energije, vendar morajo gospodinjske odjemalce najmanj en mesec pred njihovo uveljavitvijo na pregleden in razumljiv način z nameravanimi spremembami seznaniti. Dobavitelj mora gospodinjske odjemalce v tem obvestilu tudi seznaniti, da imajo zaradi sprememb splošnih pogojev ali cene pravico odstopiti od pogodbe, in sicer v enem mesecu po uveljavitvi sprememb.

"Če torej odjemalec odpovedi pogodbe ni sprejel in vložil zahteve za menjavo dobavitelja, odpoved pogodbe s strani dobavitelja pravno nima učinka, pogodba velja še naprej in dobavitelji niso upravičeni do obveščanja operaterja, da so od pogodbe o dobavi odstopili," so zapisali na agenciji.

Na ta način se odjemalcu omogoči brezplačen odstop od pogodbe o dobavi, če se ne strinja z novo ceno oziroma novimi splošnimi pogoji. Enako velja za male poslovne odjemalce. Dobavitelj ne more enostransko in brez izvedenih vseh predpisanih postopkov odstopiti od pogodbe o dobavi, razen če ni v pogodbi z velikimi poslovnimi odjemalci izrecno dogovorjeno drugače, so poudarili.

Ponovili so, da lahko odjemalci razmislijo o zamenjavi dobavitelja. Razmere na trgu so še vedno negotove in spremenljive, kar lahko prinaša tudi nove priložnosti za druge dobavitelje. "Agencija ugotavlja, da je na trgu še vedno dovolj konkurenčne ponudbe," so zatrdili. O navedenih ugotovitvah je agencija zadevne dobavitelje že seznanila. Še naprej bo tudi spremljala oziroma nadzirala obstoječo situacijo in ukrepala v okviru svojih pristojnosti ali po potrebi predala zadevo drugim pristojnim institucijam, so sklenili.

Po navedbah medijev so bili v izbor novega ponudnika praktično čez noč prisiljeni odjemalci podjetij Sonce energija in Elektro prodaja E.U. Občutno podražitev elektrike je napovedal tudi Petrol, ki pa je v skladu s pravili obvestil svoje odjemalce in jim omogočil tudi prekinitev pogodbe.