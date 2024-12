Agencija kljub pozivom vlade vztraja pri novem sistemu omrežnine

Prenova obračuna omrežnine se je sicer po več preložitvah začela uporabljati 1. oktobra letos. Oktober je bil zadnji mesec nižje sezone in računi za skoraj vsa gospodinjstva so bili nižji, so spomnili na agenciji. Novembra pa je nastopila višja sezona, ki traja štiri mesece, in zneski za omrežnino so res višji.

Na agenciji so v odzivu med drugim vnovič spomnili, da je prenova obračuna omrežnine nastajala dalj časa ter da temelji na poglobljenih analizah in zelo jasnih usmeritvah evropske zakonodaje, ki v luči zelenega prehoda v ospredje postavljajo učinkovito rabo energije in omrežij. "Vse nacionalne regulatorje zavezujejo tudi določbe evropske zakonodaje, da morajo tarife odražati stroške in da moramo uporabnike obravnavati nediskriminatorno. Tem načelom sledi prenova obračuna omrežnine," so jasni v vodstvu agencije.

Ob tem je svet agencije vlada pozvala k odstopu . "Ljudje so besni, gospodarstvo je obupano in mislim, da si danes ne moremo več zatiskati oči, da je metodologija kakor koli ustrezna. Ljudje, ki so za to odgovorni, morajo nositi tudi posledice," je rekel Golob.

"Ampak če primerjamo zneske za mesec september, oktober in november, se potrdi, kar je agencija povsem pregledno in pogosto komunicirala: za povprečno gospodinjstvo in torej večino slovenskih gospodinjstev in tudi večino malih poslovnih odjemalcev bodo zneski za omrežnino na letni ravni nižji," so ponovili svoj argument. "Višji zneski na položnicah za mesec november bodo veljali zgolj štiri mesece. Že marca nastopi osemmesečno obdobje nižje sezone," so dodali.

'Odjemalci, ki so vlagali v sončne elektrarne, so še vedno deležni velikih ugodnosti'

Prav tako so na agenciji prepričani, da so pregledno pojasnjevali, da so tudi lastniki sončnih elektrarn odvisni od omrežja, mnogi pozimi precej bolj kot odjemalci, ki se ne ogrevajo na elektriko. "Z vidika rabe omrežja nikogar ne kaznujemo. Odjemalci, ki so vlagali v sončne elektrarne, so še vedno deležni velikih ugodnosti, ki izhajajo iz proizvedene in na letnem nivoju netirane energije, ki jo prevzamejo iz omrežja. To ugodnost bodo imeli do konca življenjske dobe elektrarne, ki je lahko tudi do 30 let," so pojasnili.

S tarifami za uporabo omrežij regulator naslavlja prispevek posameznega odjemalca k obremenitvi omrežij in več kot ima gospodinjstvo energetsko intenzivnih porabnikov, več bo prispevalo za uporabo omrežij. To velja tudi za odjemalce, ki omrežje uporabljajo le sezonsko, a zaradi svoje rabe potrebujejo močne priključke na omrežje, so navedli na agenciji.

Za spodbujanje naložb v zelene tehnologije je medtem po njihovih opozorilih odgovorna država s svojo shemo spodbud. Metodologija obračuna omrežnine pa v svoji zasnovi spodbuja učinkovito uporabo zelenih tehnologij, torej optimalne naložbe v samooskrbo in elektrifikacijo ogrevanja in prometa. Kot ukrep za doseganje učinkovite uporabe zelenih tehnologij spodbuja uporabo hranilnikov.