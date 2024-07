Agencija Kompas tik pred zdajci odpovedala počitnice na grških otokih

Na nas se je obrnila bralka, ki ji je turistična agencija Kompas tik pred zdajci odpovedala počitnice na grškem otoku Kreta. Proti največjemu grškemu otoku bi morali poleteti v tem tednu, danes pa so jo, kot je povedala, obvestili, da so odpovedali polete za celo sezono na otoke Lefkas, Zakintos, Samos in Kreta. Kot je poudarila, v turistični agenciji ne želijo vrniti denarja, nadomestilo naj bi jim ponudili v obliki dobropisa.

Kompas: Nepričakovani tehnični zapleti pri izvedbi čarterskih poletov

Kot so pojasnili v Kompasovi službi za odnose z javnostmi, so bili zaradi nepričakovanih tehničnih zapletov pri izvedbi čarterskih poletov oziroma zaradi odpovedi s strani letalskega prevoznika prisiljeni odpovedati poleta na destinaciji Lefkas in Samos v prihodnjih dneh, let na destinacijo Zakintos pa bo izveden v omejenem obsegu: "Potnikom, ki so imeli rezerviran aranžma na omenjenih destinacijah, skušamo poiskati alternativen način potovanja na destinacijo oziroma imajo na voljo izbiro aranžmajev, na kateri od ostalih destinacij na Mediteranu."

Kot zagotavljajo, bodo ostale odhode izvedli po programu z nadomestnimi poleti, pri čemer pričakujejo, da se bo situacija v prihodnjih tednih normalizirala z nadomestitvijo obstoječega pogodbenega letalskega prevoznika z drugimi partnerji. Odpovedi poletov na druge destinacije v Grčiji in na Mediteranu tako ne pričakujejo.

ZPS: Turistična agencija ob odpovedanem aranžmaju dolžna vrniti prejeta plačila

Pa so potniki vseeno upravičeni do povračila denarja? Kot odgovarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, kadar turistična agencija odpove potovanje, je dolžna potrošniku vrniti vsa prejeta plačila (in ne le npr. izstaviti dobropisa) najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe. Odgovornost za vračilo plačil, razen izjemoma, nosi organizator potovanja in ne npr. turistična agencija posrednik, pri kateri je potrošnik vplačal aranžma. Če organizator potovanja potrošniku ne vrne prejetih plačil, lahko potrošnik poda prijavo na Tržni inšpektorat RS, ki agenciji zaradi nespoštovanja zakonskih določil lahko izreče globo v razponu od 1500 do 5000 evrov, so še pojasnili.