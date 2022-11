Agencija Luna \TBWA razpisuje prvi #agencylife bootcamp v Sloveniji!

Najbolj učinkovita oglaševalska agencija v Sloveniji Luna \TBWA nudi priložnost vsem študentom, starejšim od 20 let, da na lastni koži izkusijo, kako poteka delo v agenciji. V sklopu projekta Luna \TAKE OFF bodo lahko spoznali različna delovna mesta, prisluhnili predavanjem domačih in tujih marketinških strokovnjakov, delali za priznane naročnike ter njihove projekte in morda spoznali tudi svoje nove sodelavce.

Luna \TAKE OFF

Luna \TAKE OFF je prvi #agencylife bootcamp v Sloveniji

Ker se na agenciji Luna \TBWA čutijo odgovorne za razvoj bodočih snovalcev oglaševalske krajine, so ustanovili program Luna \TAKE OFF, ki bo mladim navdušencem odprl vrata v čarobno vesolje oglaševanja. Za vsako razpisano smer bodo izbrali po enega kandidata in oblikovali mini agencijo v agenciji.

Na tem enomesečnem #agencylife bootcampu bodo lahko mladi na lastni koži izkusili delo v najbolj učinkoviti oglaševalski agenciji v Sloveniji. Tudi tisti čisto brez izkušenj! Prijavijo se lahko namreč vsi študentje, starejši od 20 let, ki jih zanima oglaševanje ali delo v agenciji, ne glede na smer študija, izobrazbo, znanje ali izkušnje.

Brezplačen dostop do marketinškega znanja

Udeleženci bodo brezplačno prejeli dostop do predavanj slovenskih in globalnih strokovnjakov mreže \TBWA. Dobili bodo vpogled v živahno življenje na oglaševalski agenciji, omogočena pa jim bo tudi izposoja strokovnih knjig iz Lunine knjižnice. Poleg tega bodo imeli priložnost delati na projektih priznanih naročnikov iz Slovenije in tujine ter s tem razvijali svoje spretnosti ob podpori mentorja. Za vse to bodo prejeli tudi plačilo in uraden certifikat za opravljeno prakso na programu Luna \TAKE OFF.