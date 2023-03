Agencija LUVA Villas nas vodi v najboljše luksuzne vile za najem z bazeni na Hrvaškem

Hrvaška je vsako leto vse bolj priljubljena počitniška destinacija za goste iz celega sveta, predvsem goste iz sosednjih držav.

Letos se pričakuje še boljša turistična sezona zaradi bistveno hitrejšega prehajanja meja in uvedbe evra kot uradne valute, kar bo gostom poenostavilo vsa plačila. Letos močno narašča tudi povpraševanje po luksuznih vilah z bazeni, ki jih največkrat uporabljajo večje skupine in so cenovno ugodnejša možnost kot najem nekaj hotelskih sob. Če še vedno razmišljate o najemu luksuzne vile za vaš letni dopust Vam iz agencije LUVA Villas priporočajo, da se odločite čim prej, saj je velik del vil že skoraj polno zaseden za udarne termine. Vse več lastnikov luksuznih vil skrb za rezervacije zaupa profesionalnim agencijam, kot je LUVA Villas, ki je ena redkih agencij, ki so specializirane izključno za najem luksuznih in edinstvenih vil, ki pokriva celotno Hrvaško. Na njihovi spletni strani najdete ponudbo čudovitih vil z bazenom v Istri , Dalmaciji , Dubrovniku ter Gorskem kotarju in Liki . - Radi poudarimo, da lastniki nimajo nobene negativne strani sodelovanja z nami, lahko imajo le korist. Vlagamo v promocijo svoje blagovne znamke in s tem vseh vil v ponudbi. Za lastnike ni fiksnih stroškov oglaševanja, svojo provizijo obračunavamo izključno na opravljene rezervacije. Nekatere vile lahko najdete v naši ponudbi izključno zato, ker so nam lastniki svoje objekte v celoti zaupali v upravljanje v obliki vseh rezervacij - pravijo iz agencije LUVA Villas. Prav tako lahko najdete številne koristne nasvete v Magazinu LUVA V nadaljevanju vam predstavljamo svoj top izbor vil na območju Istre in Kvarnerja, ki prednjači po povpraševanju po luksuznih vilah z bazenom, vendar so vse bolj iskane tudi vile v drugih regijah Hrvaške; 1. Villa Carolus 2

Villa Carolus 2 spada v kategorijo ultraluksuznih vil in se nahaja v majhnem, mirnem kraju blizu Poreča, na zahodni obali Istre. Razprostira se na več kot 500 kvadratnih metrih in lahko sprejme 10 gostov v 5 prostornih sobah z lastnimi kopalnicami. Poleg čudovitega bazena svojim gostom ponuja številne dodatne vsebine, kot so jacuzzi, savna, biljard, namizni nogomet, fitnes oprema ... Za več podrobnosti ali rezervacijo termina obiščite: Villa Carolus 2 spletno stran 2. Villa Belvedere

Najemite luksuzno vilo Belvedere s čudovitim bazenom, ki se nahaja v osrednjem delu Istre. Vila Belvedere je krasi razkošna dekoracija v kombinaciji z rustikalnim in modernim slogom, ki se odlično dopolnjujeta. Ima 4 prostorne spalnice, ki sprejmejo 8 oseb, gostom pa so na voljo športna igrišča in igrišče za otroke. Za več podrobnosti ali rezervacijo termina obiščite: 3. Villa Clara

Luksuzna vila Clara je del luksuznega kompleksa več luksuznih vil, ki jih lahko najamete posamezno ali skupaj, zato so lahko idealna izbira za večje skupine gostov. Nahaja se na popolnoma ograjenem posestvu na zahodni obali Istre in svojim gostom nudi concierge storitev. Ima 5 spalnic in sprejme 10 oseb. Za več podrobnosti ali rezervacijo termina obiščite: Villa Clara spletno stran 4. Villa Oštro

Villa Oštro je luksuzna počitniška vila, ki se nahaja na edinstveni lokaciji tik ob morju v Kvarnerskem zalivu. Nahaja se na veliki, v celoti ograjeni posesti, obdani z zelenjem, ki bo gostom zagotavljala zasebnost. Pred vilo je velik bazen, ki gostom ponuja čudoviti panoramski pogled na morje. Vila Oštro ima 5 spalnic, ki sprejmejo 10 oseb, gostom pa so na voljo polnilna postaja za električna vozila, fitnes oprema in miza za namizni tenis. Za več podrobnosti ali rezervacijo termina obiščite: Villa Oštro spletno stran 5. Villa Leucolea

Luksuzna Villa Leucolea se nahaja neposredno ob morju na očarljivem otoku Cres. Nahaja se na popolnoma ograjenem zemljišču s čudovitim pogledom na morje in svojim gostom nudi mir in zasebnost. Center mesta in morje sta oddaljena le nekaj minut hoje. Ima 3 spalnice in lahko sprejme 8 oseb. Za več podrobnosti ali rezervacijo termina obiščite: Villa Leucolea spletno stran 6. Villa Stancija Vigini

