Agencija ne razmišlja o zamiku uvedbe novega sistema omrežnine

To je agenciji predlagalo, da bi uvedbo novega sistema, ki je predvidena za 1. julij letos, prestavila še za dve leti. Med razlogi je navedlo opozorila dobaviteljev elektrike, da bi bilo potrebno vsaj trimesečno testiranje vseh mogočih obračunov, česar pa do predvidenega datuma ne bodo mogli izvesti, ker še ni na voljo vseh podatkov. Poleg tega so predstavniki gospodarstva opozorili, da so se podjetja v zadnjih dveh letih spoprijemala z visoko rastjo cen elektrike in da so že izkoristila možnosti optimizacije glede porabe, tako da bi jih obremenili še dodatni stroški z omrežnino. Kot tretji razlog pa ministrstvo navaja spremembe na trgu zaradi pospešenega razvoja OVE v EU, čemur bi bilo morda smiselno prilagoditi metodologijo.

Glede na cilje in učinke na odjemne skupine je prenova obračuna omrežnine nujna, so navedli v odzivu na predlog ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

"Presodili smo, da je morda potrebnega malo več časa. Razlogi so trije. Trenutno kaže, da stvari tehnično morda še niso dovolj pripravljene, da bi lahko s 1. julijem zagotovili brezhibne obračune oz. račune za končne odjemalce. Drugi razlog je poziv gospodarskih združenj, da potrebujejo prehodno obdobje za spremembo, saj so se že v preteklih dveh letih soočali z visokimi cenami energije na trgu in bi jih sedaj dodatno prizadela še povišana omrežnina. Tretji razlog pa je, da je šla energetika v zadnjih dveh letih čez izjemno turbulentno obdobje, soočali smo se z velikimi spremembami tako pri pri samih virih kot pri delovanju energetskih trgov v EU, in morda je to priložnost, da preden se taka velika sprememba uvede, še enkrat pogledamo, ali metodologija zajema nove realnosti," je povedala državna sekretarka na ministrstvu Tina Seršen .

Po mnenju ministrstva je treba upoštevati, da se Evropa še vedno spopada z energetskimi in neenergetskimi posledicami vojne v Ukrajini, poleg tega je v zadnjih dveh letih prišlo do pospešenega razvoja obnovljivih virov v EU in posledično do vpliva na razmere na trgu.

Gospodarska, trgovinska in obrtno-podjetniška zbornica ter združenje delodajalcev in združenje delodajalcev obrti in podjetnikov so v dopisu ministrstvu opozorili, da elektrodistributerji poslovnih odjemalcev niso seznanili s finančnimi posledicami novega sistema pri omrežnini.

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije je v dopisu ministrstvu in agenciji opozorila, da lahko obračun omrežnine po novem sistemu optimalno uvedejo le po množičnem testiranju v času trajanja vsaj treh mesecev. Le tako naj bi namreč zajeli vse možne primere obračuna in odpravili morebitne napake, v nasprotnem primeru pa da obstaja zelo veliko tveganje, da bo izdanih veliko napačnih računov.

Ministrstvo je v prošnji agenciji zapisalo, da iz odziva akterjev na slovenskem trgu električne energije, predvsem zbornic in združenj, ki zastopajo poslovne odjemalce elektrike, izhaja, da razmere še ne dopuščajo uvedbe novega modela obračunavanja omrežnine. Ministrstvo se sicer strinja, da je sprememba modela potrebna za zagotavljanje zadostnih sredstev za razvoj elektro omrežij na pravičen način, ki ne bi nesorazmerno obremenil ene skupine odjemalcev, a ob tem opozarja na pozive glede načina in časa izvedbe.

"Dejstvo je, da se v zadnjem obdobju vrstijo številni pritiski in poskusi, da se prenova obračuna omrežnine prepreči. Čeprav se pogosto navajajo gospodinjstva, na agenciji ocenjujemo, da ta odjemna skupina ni razlog za prestavitev obračuna omrežnine, saj bodo prav gospodinjstva deležna pozitivnih učinkov," so zapisali na agenciji, ki jo vodi Duška Godina in ki je pristojna za določitev sistema obračuna omrežnine.

Dodali so, da bo velika večina gospodinjskih odjemalcev zaradi pravičnejše porazdelitve stroškov plačevala manj, v dveletnem prehodnem obdobju bodo lahko tudi spoznali priložnosti, ki jih prenova obračuna prinaša, in se prepričali, da se jim ob nespremenjenih navadah rabe elektrike ni treba bati zaračunavanja dodatnih stroškov. Enako velja tudi za male poslovne odjemalce, so zatrdili na agenciji.

Po njihovih navedbah so na voljo podrobni merilni podatki za več kot 90 odstotkov odjemalcev. Tisti, ki so do zdaj plačevali več, kot dejansko uporabljajo omrežje, ker ni bilo podatkov o njihovi dejanski rabi omrežja, bodo po novem plačevali manj. Tisti, ki so plačevali premalo, pa bodo plačevali več. Bodo pa lahko slednji s pomočjo tehnologij, kot je npr. pametno upravljanje naprav, in naložbami v hranilnik s prilaganjem odjema in pomikanjem rabe v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno, vplivali na stroške omrežnine.

Več bo predvidoma plačevala industrija, ampak ne vsa, pravijo na agenciji. Vsak bo plačal toliko, kolikor uporablja omrežje, so dodali.

Industrijski odjemalci nad 43 kilovati moči so že zdaj merjeni, zato po navedbah agencije zanje prehod na nov obračun ne bo predstavljal novosti. Že zdaj vedo, kakšne moči dosegajo in koliko energije porabijo, poznajo tudi priložnosti vplivanja na stroške porabljene energije, ki jih ponuja odprti trg z električno energijo.

Omrežnina pri industrijskih odjemalcih na srednji napetosti predstavlja od sedem do 15 odstotkov končnega stroška za oskrbo z energijo, porabnikom na visoki napetosti pa od tri do štiri odstotke. "Zato prenova obračuna omrežnine, kljub temu da se bo tem odjemalcem omrežnina zvišala, ne pomeni pomembnega vpliva na končni strošek oskrbe z električno energijo," so zapisali na agenciji.

Tisti, ki so vključeni v shemo net meteringa, še vedno ne bodo plačevali električne energije in tarifne postavke omrežnine za preneseno energijo, saj se jim proizvedena in porabljena energija izravna na letni ravni. Ker pa so kljub sončni elektrarni še vedno zelo odvisni od omrežja, bodo plačevali nekoliko več omrežnine iz naslova moči oz. obremenitve omrežja.

Novi sistem bo po navedbah agencije deloma saniral negativne vplive net meteringa na odjemalce, ki niso v shemi. Zaradi net meteringa zdaj npr. enočlansko gospodinjstvo, ki se ogreva na plin (in mu je obračunano šest kW, elektrooperater pa je ugotovil, da dosega manj kot tri kW), plačuje enkrat več omrežnine za elektriko, ob tem pa plačuje še plinsko omrežnino. Na drugi strani pa npr. štiričlansko gospodinjstvo, ki ima sončno elektrarno, se ogreva na toplotno črpalko in ima tudi druge energetsko potratne naprave, plačuje med sedem in 10 kW moči, dosega pa konice več kot 12 kW.

"Ker so odjemalci, ki imajo sončno elektrarno in se ogrevajo na elektriko predvsem v zimskem obdobju, skoraj popolnoma enako odvisni od omrežja kot ostali odjemalci, je prav, da plačajo omrežnine toliko, kolikor dejansko uporabljajo omrežje, stroški pa se pravično porazdelijo," pravijo na agenciji.

Imajo pa ti odjemalci možnost, da z npr. majhno spremembo navad, kot sta premikanje rabe toplotne črpalke ali polnjenje avtomobila v del dneva, ko bo omrežnina nižja, strošek omrežnine znižajo.

Učinkovita raba omrežja je poleg pravične porazdelitve stroškov ključen razlog za prenovo omrežnine, še trdijo na agenciji.